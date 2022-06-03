Большинство клиентов Новикомбанка предпочитают социально-платежную карту

76% клиентов Новикомбанка считают социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех основной и используют ее значительно чаще, чем карты других банков, — выяснили аналитики агентства маркетинговых исследований и консалтинга InDepth.

Больше всего держатели социально-платежной карты ценят в ней возможность снятия наличных без комиссии (90% респондентов), быстрое поступление зарплаты (85%), надежность и стабильность банка (72%). Такие результаты получили эксперты InDepth на основе интервьюирования клиентов Новикомбанка. География исследования охватила 28 городов, в которых присутствует банк, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург и Казань.

"Новикомбанк и Госкорпорация Ростех совместно разработали социально-платежную карту как инструмент поддержки сотрудников предприятий. Поэтому набор возможностей у этого продукта гораздо шире, чем у обычного пластика. Наша карта пользуется хорошим спросом, только в течение прошлого года количество ее держателей увеличилось на 150 тысяч человек", — прокомментировал заместитель Председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Держателям социально-платежных карт доступны потребительские и ипотечные кредиты по сниженным ставкам, оплата услуг ЖКХ без комиссии через мобильное приложение и интернет-банк, бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков, а также одновременное подключение четырех кешбэк-сервисов.

Все социально-платежные карты Новикомбанка имеют статус премиальных и эмитируются на базе Национальной Системы Платежной Карт "Мир". Их владельцы могут воспользоваться акциями и программами НСПК, например, получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки для ребенка в оздоровительный лагерь.

Агентство InDepth работает в сфере маркетинговых исследований и консалтинга 19 лет. За это время компания реализовала более 2 тысяч проектов для клиентов из России, стран СНГ, Европы и США.