Большинство клиентов Новикомбанка предпочитают социально-платежную карту

76% клиентов Новикомбанка считают социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех основной и используют ее значительно чаще, чем карты других банков, — выяснили аналитики агентства маркетинговых исследований и консалтинга InDepth.
Больше всего держатели социально-платежной карты ценят в ней возможность снятия наличных без комиссии (90% респондентов), быстрое поступление зарплаты (85%), надежность и стабильность банка (72%). Такие результаты получили эксперты InDepth на основе интервьюирования клиентов Новикомбанка. География исследования охватила 28 городов, в которых присутствует банк, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург и Казань.
"Новикомбанк и Госкорпорация Ростех совместно разработали социально-платежную карту как инструмент поддержки сотрудников предприятий. Поэтому набор возможностей у этого продукта гораздо шире, чем у обычного пластика. Наша карта пользуется хорошим спросом, только в течение прошлого года количество ее держателей увеличилось на 150 тысяч человек", — прокомментировал заместитель Председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Держателям социально-платежных карт доступны потребительские и ипотечные кредиты по сниженным ставкам, оплата услуг ЖКХ без комиссии через мобильное приложение и интернет-банк, бесплатное снятие наличных в банкоматах других банков, а также одновременное подключение четырех кешбэк-сервисов.
Все социально-платежные карты Новикомбанка имеют статус премиальных и эмитируются на базе Национальной Системы Платежной Карт "Мир". Их владельцы могут воспользоваться акциями и программами НСПК, например, получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки для ребенка в оздоровительный лагерь.
Агентство InDepth работает в сфере маркетинговых исследований и консалтинга 19 лет. За это время компания реализовала более 2 тысяч проектов для клиентов из России, стран СНГ, Европы и США.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?