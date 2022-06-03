16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "долевке" "Гороса" на ул. Советской снесли три секции ИСК "Бизнес Дата" сохранила право на застройку 105-го квартала Компания Шамиля Хисамутдинова проиграла суд главе Самары Появились эскизы застройки 17-го км Московского шоссе В регионе 25 долевок планируют исключить из Единого реестра проблемных объектов

Строительство Строительство и недвижимость

Компания Шамиля Хисамутдинова проиграла суд главе Самары

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 215
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО СМПФ "ЭЛРИ" не удалось продлить договор о развитии территории в границах улиц Блюхера, Ивана Булкина, Энтузиастов и пр. Карла Маркса. Арбитражный суд отказал компании в требованиях к главе Самары.

"ЭЛРИ" (по информации ИАС Seldon.Basis, директор и владелец Шамиль Хисамутдинов) получила участок в Советском районе в 2008 г. и должна была застроить за шесть лет. Здесь планировались жилые дома свыше трех этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах (детские сады, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации). 

Компания подготовила проект межевания и планировки, но в департаменте градостроительства его не утвердили. Тогда договор развития пролонгировали до 2021 года.

В 2014 г. "ЭЛРИ" повторно разработала документацию. В 2016 г. ее направили в городскую администрацию для проведения публичных слушаний. По их итогам с небольшим перевесом проект поддержали. Впоследствии в районной администрации пояснили, что документы по результатам публичных слушаний утрачены.

Застройщик снова запустил процедуру согласования, но к тому моменту истекли сроки давности подготовленной ранее документации. Компания уже потратила на все работы более 5 млн рублей.

В 2020 г. "ЭЛРИ" в третий раз разработала документацию по планировке территории, которую департамент градостроительства отклонил летом прошлого года. А в ноябре застройщик получил от местной администрации письмо об истечении сроков договора. "ЭЛРИ" предложила продлить его до 2027 года. Получив отказ, компания обратилась в суд, но и он отказал в иске.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3