Компания Шамиля Хисамутдинова проиграла суд главе Самары

ООО СМПФ "ЭЛРИ" не удалось продлить договор о развитии территории в границах улиц Блюхера, Ивана Булкина, Энтузиастов и пр. Карла Маркса. Арбитражный суд отказал компании в требованиях к главе Самары.

"ЭЛРИ" (по информации ИАС Seldon.Basis, директор и владелец Шамиль Хисамутдинов) получила участок в Советском районе в 2008 г. и должна была застроить за шесть лет. Здесь планировались жилые дома свыше трех этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах (детские сады, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации).

Компания подготовила проект межевания и планировки, но в департаменте градостроительства его не утвердили. Тогда договор развития пролонгировали до 2021 года.

В 2014 г. "ЭЛРИ" повторно разработала документацию. В 2016 г. ее направили в городскую администрацию для проведения публичных слушаний. По их итогам с небольшим перевесом проект поддержали. Впоследствии в районной администрации пояснили, что документы по результатам публичных слушаний утрачены.

Застройщик снова запустил процедуру согласования, но к тому моменту истекли сроки давности подготовленной ранее документации. Компания уже потратила на все работы более 5 млн рублей.

В 2020 г. "ЭЛРИ" в третий раз разработала документацию по планировке территории, которую департамент градостроительства отклонил летом прошлого года. А в ноябре застройщик получил от местной администрации письмо об истечении сроков договора. "ЭЛРИ" предложила продлить его до 2027 года. Получив отказ, компания обратилась в суд, но и он отказал в иске.