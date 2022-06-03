Самарский бизнес получает поддержку в новых реалиях

Завершил работу традиционный региональный предпринимательский форум "Мой бизнес-63". Он стартовал под эгидой министерства экономического развития Самарской области на площадке центра "Мой бизнес" 26 мая, в День российского предпринимательства, и был посвящен обсуждению новых путей и возможностей для развития бизнеса, анализу трендов и мер поддержки в новых экономических условиях.

Насыщенная программа форума, в которой нашли отражение все болевые точки бизнеса, привлекла более 1000 участников - семинары, мастер-классы, специальные секции и встречи открывали секреты продаж, работы с возражениями, личных брендов и конкурентоспособности. За шесть дней предприниматели не только получили исчерпывающую информацию по ключевым вопросам развития бизнеса, но и зарядились энергией от коллег по цеху, завели полезные знакомства, нашли новых деловых партнеров.

В нынешних условиях стремительных изменений предпринимателям приходится работать в условиях неопределенности. Прежние схемы утратили актуальность. Где сегодня искать клиентов и как отвечать на их запросы? Эти вопросы в ежедневном режиме решает каждый предприниматель, создавая свою модель бизнеса в кризисной ситуации.

В последний день форума пленарная сессия, в которой принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, была посвящена обсуждению актуальных инструментов поддержки предпринимателей и поиску алгоритмов действий для бизнеса в новых реалиях.

"Я очень рад, что промышленники, предприниматели Самарской области не опустили руки, а мобилизовались и находят новые возможности, новые решения для замещения открывающихся ниш для ведения бизнеса, поставки продукции, выстраивают заново технологические и сбытовые цепочки. Такой настрой, оперативность, с которыми сегодня работает бизнес-сообщество Самарской области, - это залог нашего успеха и опережающего развития. Я уверен, что, объединив усилия, мы преодолеем все сложности, выйдем на новый этап экономического развития нашей страны, а значит, повышения уровня благосостояния наших граждан", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к представителям бизнес-сообщества.

В завершающей пленарной сессии форума принял участие и управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин, с которым нам удалось пообщаться кулуарно и расспросить его о том, что сейчас предлагает Сбер предпринимателям региона.

Начнем с того, что сегодня Сбер обслуживает около 70 тысяч корпоративных клиентов, постоянно совершенствует свои кредитные программы и участвует в госпрограммах льготного кредитования. Управляющий опроверг мое предположение о том, что в такое время предприниматели меньше берут кредиты. "Как раз напротив, - возразил Сергей Тютин. - По сравнению с 2020 годом рост кредитного портфеля в сегменте малого и среднего бизнеса в 2021 составил 8,4%. И эта динамика сохраняется. В первом квартале текущего года выдано более 800 кредитов на 2,1 миллиарда рублей".

Большую помощь получает бизнес всех сегментов и по программе льготного кредитования. "По программе "Господдержка 15%" мы выдали уже 247 кредитов на сумму 1,7 миллиарда. По программе кредитования Минэкономразвития для малого, среднего и микробизнеса - 56 кредитов на сумму 102,7 миллиона. По программе Минсельхоза - 76 кредитов на сумму 1,35 миллиарда. По программе поддержки системообразующих предприятий - три кредита на сумму 1,4 миллиарда рублей", - уточнил Сергей Тютин.

Причем, как заметил управляющий, упростилась и сама процедура выдачи кредита. Теперь кредит также можно получить, не отправляя в банк документы и не согласовывая с менеджером банка.

"Президент страны говорит о необходимости помочь бизнесу в сложившихся условиях. Сбер что-то предпринимает для этого?" - задаю следующий вопрос. Управляющий утвердительно кивает и говорит, что для поддержки бизнес-сообщества еще в марте Сбер предложил бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на четыре месяца. Кроме того, банк регулярно запускает новые решения и акции для поддержки бизнеса, которые помогают предпринимателям экономить средства.

"В мае мы запустили специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей, в рамках которого они могут бесплатно использовать нефинансовые сервисы Сбера: "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Поиск сотрудников" и "Электронный документооборот", - уточняет Сергей Тютин. - В рамках этого пакета предприниматель может переводить себе на счет физлица до 500 тысяч рублей в месяц, совершать внешние переводы на счета других юрлиц и вносить средства на счет через банкоматы".

Сбер бесплатно предоставляет новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС. "В апреле у нас появился новый тариф на онлайн-кассы Эвотор "Без затрат", - продолжает управляющий. - И если оборот предпринимателя выше 80 тысяч рублей на терминал, то плата за аренду и обслуживание устройства не взимается".

Кроме того, Сбер ввел альтернативные способы приема оплаты: сейчас можно подключить прием платежей по QR-коду. При этом обслуживание составит 0 рублей, а комиссия по платежам - в пределах 0,6%.

Среди полезных для предпринимателей новшеств управляющий Сбера в Самаре отметил широкую линейку продуктов, которые помогают сократить количество рутинных задач и сосредоточиться на ведении бизнеса. Платформа inSales, например, помогает предпринимателю в личном кабинете создать готовый сайт и электронный товарный каталог для продаж товаров или услуг с возможностью выгрузки на маркетплейсы, соцсети и другие площадки.

"Один из наших клиентов занимается розничной продажей часов и аксессуаров к ним, - рассказывает Сергей Тютин. - До подключения к платформе inSales он продавал свои товары только на двух маркетплейсах, а теперь вышел еще на одну площадку. В итоге за первые два месяца выручка клиента выросла примерно на 25% от общего оборота, увеличилась скорость отработки заявок и расширился ассортимент". Получается, что платформа inSales позволяет расширять бизнес, не прибегая к помощи программистов.

"Цифровые технологии избавляют нас от рутинной работы. Какие цифровые приложения Сбера предприниматели уже успели оценить в качестве помощников?" - интересуюсь. Внутри интернет-банка СберБизнес есть управление объектами недвижимости, которое, по мнению управляющего, помогает искать арендаторов, контролировать оплаты, получать аналитику по клиентопотоку.

"А можно с помощью Сбера стать предпринимателем, не выходя из дома?" - задаю следующий вопрос. Признаться, утвердительный ответ не удивил, потому что о сервисе "Свое дело" в Сбербанк Онлайн, с помощью которого можно получить статус самозанятого, в нашем регионе известно многим. А вот об упрощенной регистрации бизнеса узнал впервые. "Мы открыли бизнес-островки в Самаре (ТРЦ "Эль Рио") и в Тольятти (ТРЦ "Русь на Волге") для старта бизнеса всего за несколько дней. Там можно зарегистрировать ИП или ООО бесплатно и без очередей. Подача документов на открытие бизнеса займет не более 20 минут, срок регистрации - от трех дней, а выпуск электронно-цифровой подписи и открытие расчетного счета в банке будут бесплатными, - пояснил Сергей Тютин и добавил: - Мы готовы обеспечить поддержку предпринимателям на любом этапе - от идеи до регистрации юрлица".