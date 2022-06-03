Стала известна программа интерактивных площадок музыкального фестиваля "САМ.ФЕСТ"

В праздничные выходные 11 и 12 июня в Самаре впервые состоится фестиваль "САМ.ФЕСТ", который станет музыкальным событием всероссийского масштаба. Главная миссия фестиваля - поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.

"Вновь Самарский регион рад принимать гостей из всех уголков страны, а также из дружественных стран на всероссийский фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ". Проект одержал победу в конкурентной борьбе, получил поддержку президентского фонда культурных инициатив и будет реализован в Самаре, - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Уверен, фестиваль станет новой перспективной площадкой для самореализации и объединения талантливых авторов и, конечно, настоящим праздником для всех жителей и гостей нашего гостеприимного региона".

В рамках проекта на сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры:

11 июня (с 14:00 до 22:00): The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец.

12 июня (с 13:00 до 22:00): Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, Artemiev, VLNY.

Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

Последовательность выступления артистов держится в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей - как молодых артистов, так и состоявшихся звезд.

Напомним, с 17 января 2020 года в рамках "САМ.ФЕСТ" проходил масштабный конкурс для авторов и исполнителей собственных песен. За это время организаторы получили более 700 заявок от музыкантов различных жанров и направлений. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы. Составленный кураторами конкурса шорт-лист был выставлен для народного голосования. После чего жюри фестиваля отобрало 10 финалистов, которые и выступят на сцене "САМ.ФЕСТа" 11 и 12 июня.

Итак, финальный список победителей творческого конкурса "САМ.ФЕСТа": Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группа "Инкогнито", группа "Двадцать", Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим, TRAMONTANA - музыкальная этно-рейв группа из Самары!

Имя главного победителя конкурса, который получит возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии, будет объявлено со сцены "САМ.ФЕСТа" в финальный фестивальный день - 12 июня.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходимо заранее оформить билет на сайте фестиваля samfest.ru или сайте билетного оператора KASSIR.RU, а также в городских кассах KASSIR.RU.

В целях безопасности и для комфорта зрителей количество бесплатных билетов строго ограничено, поэтому тем, кто точно планирует посещение фестиваля, стоит получить их уже сейчас.

В дни проведения фестиваля на территории "САМ.ФЕСТа" будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. График и маршрут движения организаторы объявят уже в ближайшее время.

Главным событием спортивной программы фестиваля "САМ.ФЕСТ" станет турнир по баскетболу. 11 и 12 июня всем любителям баскетбола представится возможность принять участие в турнире по уличному баскетболу 3×3, посвященном празднованию Дня России. Турнир проводится на профессиональном паркете и оборудовании среди команд юношей и девушек 2009 г.р. и младше, а также среди команд юношей и девушек 2007-2008 гг.р. Гостей и жителей региона приглашают принять участие в турнире, состав команды - четыре игрока. Заявки на участие принимаются на сайте play.fiba3×3.com с 6 по 9 июня 2022 года (количество команд ограничено). 10 июня 2022 года на сайте будет размешено расписание игр. В день проведения турнира необходимо представить документы, удостоверяющие личность (паспорт), полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение о допуске к участию в турнире. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются сувенирной продукцией.

Организаторы фестиваля предоставляют уникальную возможность для победителей турнира по уличному баскетболу 3×3 и участников, установивших рекорды фестиваля на площадке ГТО, сделать совместное фото с хэдлайнерами главного музыкального события страны.

Также в рамках "САМ.ФЕСТа" будет работать несколько спортивных площадок, рассчитанных на любой возраст и уровень подготовки. Желающие смогут попробовать свои силы в поединках по армрестлингу, а также поиграть в бадминтон, дартс, мини-гольф, узнать о правилах фехтования на тямбарах - пластиковых мечах со специальным смягчением.

Девиз площадки "Лазерного тира" - "Попади в десятку!" Участникам праздника будут предложены мастер-классы по стрельбе из лазерного пистолета и консультации специалистов по этому виду спорта.

Площадка ГТО предоставит возможность стать участником самого массового физкультурного движения, а также установить рекорд фестиваля по отжиманию и рывку гири. Региональная федерация авиамодельного спорта представит выставку авиамоделей и проведет мастер-классы по изготовлению и запуску моделей самолетов.

Выставка мототехники спортивного клуба "МегаЛада" из Тольятти станет украшением спортивной программы фестиваля. Гости праздника смогут детально рассмотреть настоящие уникальные мотоциклы многократных чемпионов России по мотогонкам, сделать фотографии и получить консультации инструкторов по мотоспорту.

В рамках "САМ.ФЕСТа" будут работать тематические площадки для детей и родителей, подготовленные совместно с министерством образования и науки Самарской области - "Экологический калейдоскоп", где помогут изготовить флористическую композицию, бутоньерку из живых цветов, сухоцветов и природного материала. Или посетить выездную микробиологическую лабораторию, чтобы увидеть микроорганизмы, рассмотреть клеточное строение растений и животных.

На площадке декоративно-прикладного творчества пройдут мастер-классы по изготовлению оригами из бумаги, бумажному конструированию, квиллингу, лепки из полимерной глины.

Спортивная площадка соберет детей со своими родителями для участия в веселых стартах "Мама, папа, я - спортивная семья". Своих посетителей ожидает и тематическая площадка, направленная на обучение безопасному поведению на дорогах.

Передвижной технопарк "Мобильный кванториум" смогут посетить с экскурсией гости фестиваля, познакомиться с его возможностями через участие в мастер-классах педагогов. В рамках работы площадки состоятся демонстрационные полеты беспилотных летательных аппаратов. Собравшимся будет представлен новейший квадрокоптер "Стриж", разработанный учащимися и наставниками технопарка "Кванториум - 63 регион".

Автопоезд "Мобильный кванториум" ждет гостей на площадке возле стадиона "Самара Арена" 11 и 12 июня с 12:00 до 20:00.