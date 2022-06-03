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Театр Культура

Завершился прием заявок на участие в III Всероссийском парафестивале "Театр - территория равных возможностей"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 июня завершился прием заявок на участие в III Всероссийском парафестивале "Театр - территория равных возможностей". Парафестиваль проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. В этом году он реализуется на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры.

На участие в фестивале было подано порядка 50 заявок, 41 прошла предварительный отбор и передана для работы экспертному совету. География участников широка - от Северной Осетии до Карелии, Байкала и Якутска. Представлены спектакли детских и взрослых коллективов из Самары, Казани, Москвы, Моздока, Уфы, Петрозаводска, Ижевска, Иркутска, Чебоксар, Иваново, Омска, Кургана, Череповца и других больших и малых городов.

Экспертный совет представлен известными театральными деятелями России, режиссерами и актерами, занимающимися театральной педагогикой, прежде всего инклюзивной. Возглавляет совет художественный руководитель и режиссер интегрированной театральной студии "Круг II", участник множества международных научно-практических конференций по вопросам искусства и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, автор образовательной программы "Коррекция нарушений социокультурного взаимодействия" кафедры психологической реабилитации МГППУ Андрей Афонин.

Спектакли лауреатов в офлайн- и онлайн-форматах будут показаны зрителю в фестивальные дни - с 29 по 31 октября на сценических площадках Самарского театра юного зрителя "СамАрт" и Молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль".

До 1 июля экспертный совет определит 15 театров - лауреатов и обладателей Гран-при, список будет размещен на официальном сайте Самарского государственного института культуры в разделе "Творчество".

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