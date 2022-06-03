1 июня завершился прием заявок на участие в III Всероссийском парафестивале "Театр - территория равных возможностей". Парафестиваль проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. В этом году он реализуется на базе и с привлечением ресурсов Самарского государственного института культуры.
На участие в фестивале было подано порядка 50 заявок, 41 прошла предварительный отбор и передана для работы экспертному совету. География участников широка - от Северной Осетии до Карелии, Байкала и Якутска. Представлены спектакли детских и взрослых коллективов из Самары, Казани, Москвы, Моздока, Уфы, Петрозаводска, Ижевска, Иркутска, Чебоксар, Иваново, Омска, Кургана, Череповца и других больших и малых городов.
Экспертный совет представлен известными театральными деятелями России, режиссерами и актерами, занимающимися театральной педагогикой, прежде всего инклюзивной. Возглавляет совет художественный руководитель и режиссер интегрированной театральной студии "Круг II", участник множества международных научно-практических конференций по вопросам искусства и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, автор образовательной программы "Коррекция нарушений социокультурного взаимодействия" кафедры психологической реабилитации МГППУ Андрей Афонин.
Спектакли лауреатов в офлайн- и онлайн-форматах будут показаны зрителю в фестивальные дни - с 29 по 31 октября на сценических площадках Самарского театра юного зрителя "СамАрт" и Молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль".
До 1 июля экспертный совет определит 15 театров - лауреатов и обладателей Гран-при, список будет размещен на официальном сайте Самарского государственного института культуры в разделе "Творчество".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить