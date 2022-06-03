Житель Самарской области украл "травмат" и попал в колонию

В Октябрьске осудили 22-летнего парня, которого обвиняли в хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью в марте 2021 г. он избил мужчину и забрал его травматический пистолет и кобуру стоимостью 9 тыс. рублей.

В суде мужчина признал вину частично. Ему назначили пять лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.