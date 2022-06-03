В Жигулевске осудили любителей мороженого

Жигулевский городской суд вынес приговор троим местным жителям за кражу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2021 г. молодые люди, двое из которых — 21 и 23 лет были неоднократно судимы, похитили из двух морозильных камер около торговых павильонов, 265 пачек мороженого стоимостью более 9 тыс. рублей.

Суд назначил двоим из них от полутора до двух с половиной лет колонии строгого режима. Ранее не судимый инвалид получил штраф 7 тыс. рублей.