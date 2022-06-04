Прожиточный минимум в Самарской области увеличили до 13 тыс. рублей

С 1 июня прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 13085 руб., говорится в постановлении правительства Самарской области.
Для трудоспособного населения этот показатель составляет 14263 руб., для пенсионеров - 11253 руб., для детей - 12692 рубля.
Последний раз прожиточный минимум в регионе повышали в декабре 2021 года. Тогда на душу населения установили 11895 рублей.
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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!