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Прожиточный минимум в Самарской области увеличили до 13 тыс. рублей

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июня прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 13085 руб., говорится в постановлении правительства Самарской области.

Для трудоспособного населения этот показатель составляет 14263 руб., для пенсионеров - 11253 руб., для детей - 12692 рубля.

Последний раз прожиточный минимум в регионе повышали в декабре 2021 года. Тогда на душу населения установили 11895 рублей.

Гид потребителя

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