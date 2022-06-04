Прожиточный минимум в Самарской области увеличили до 13 тыс. рублей

С 1 июня прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 13085 руб., говорится в постановлении правительства Самарской области.

Для трудоспособного населения этот показатель составляет 14263 руб., для пенсионеров - 11253 руб., для детей - 12692 рубля.

Последний раз прожиточный минимум в регионе повышали в декабре 2021 года. Тогда на душу населения установили 11895 рублей.