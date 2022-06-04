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Экологи Самарской области отметили профессиональный праздник

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Струковском парке 3 июня экологи отметили профессиональный праздник и подвели итоги регионального конкурса "ЭкоЛидер-2021".

Гости праздника, площадкой которого стала вся территория парка, смогли побывать на фестивальных площадках, организованных активистами экологического движения. Для всех желающих работали концертные и спортивные площадки, были организованы танцевальные мастер-классы, выставка-продажа "Экомаркет". Сызранская экологическая общественная молодежная организация "Зеленая планета" подготовила флешмоб "Zа будущее!"

С особым интересом посетители знакомились с экспозицией Аллеи экологических идей "Сильные идеи для нового тысячелетия: экологические инициативы Самарской области". Здесь презентовали проекты, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.

Ряд самарских инициатив по защите окружающей среды представлен в рамках сбора предложений для второго форума "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель форума - выбрать и реализовать идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных задач развития до 2030 года.

На Аллее презентовали предложения по организации онлайн-экскурсий, совершенствованию системы обращения с отходами, повышения уровня экологической культуры граждан, снижению негативного влияния на водную среду, производству современных технических средств, предназначенных для мониторинга загрязнений воды и воздуха.

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, посетивший площадки экофестиваля, отметил, что все полезные инициативы будут реализованы  и внесут значительный вклад в защиту окружающей среды.

Председатель областного правительства поздравил собравшихся экологов с профессиональным праздником. "Мы с вами живем в особенном регионе: Самарскую область, с одной стороны, отличает высокая концентрация промышленных производств, большая плотность населения. В то же время здесь сосредоточены огромные природные богатства, уникальные лесные, водные объекты. Перед экологами Самарской области стоит непростая задача - поддержать баланс между активной деятельностью человека и сохранением природы. И нашим специалистам это удается. По данным государственного экологического мониторинга, экологическая ситуация в Самарской области на протяжении многих лет остается стабильной", - обратился к собравшимся Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина отметил, что в последние годы вопросам защиты природы на государственном уровне уделяется огромное внимание. Приоритетом вопросы защиты окружающей среды были и остаются для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Реализуется  инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным национальный проект "Экология". Федеральный проект "Оздоровление Волги" - его важная составляющая - уже позволил на сотни тысяч кубометров уменьшить количество вредных выбросов в реку.

"В этом году в рамках национального проекта "Экология" решается огромное количество вопросов  по строительству и реконструкции очистных сооружений. Благодаря федеральному проекту "Сохранение лесов" нам удалось значительно укрепить материально-техническую базу подразделений, отвечающих за сохранность и воспроизводство лесных ресурсов", - подчеркнул первый вице-губернатор.

Сегодня идет большая работа, связанная с "переформатированием" системы обращения с отходами, ликвидацией объектов накопленного экологического  вреда. "Сегодня уже более 40% отходов, которые собираются на территории Самарской области, не складируются на полигоне, а проходят первичную переработку. И в ближайшее время этот показатель вырастет в полтора раза", - сообщил Виктор Кудряшов

Председатель областного правительства выразил благодарность экологам-профессионалам, управленцам, специалистам, внедряющим экологические программы на промышленных предприятиях, и особенно - активистам и волонтерам. "Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, новых успехов в работе на благо региона и страны! А всем жителям Самарской области - стать немного экологами. Какой мы сохраним и передадим будущим поколениям нашу природу, зависит от каждого из нас", - подчеркнул первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов вручил награды победителям регионального конкурса "ЭкоЛидер". Конкурс проходил по 11 номинациям: "Город", "Район", "Городское и сельское поселение", "Промышленный гигант", "Предприятие", "Экологическая организация", "Общественность", "Образование", "СМИ", "Энтузиаст", "Профи". "ЭкоЛидер" охватывает широкий круг участников - от представителей общественности до органов местного самоуправления.

Это мероприятие проходит в рамках всероссийской экологической акции "Марафон зеленых дел". В этом году эколидерами среди территорий были признаны город Октябрьск, Кинельский район, село Хворостянка. В номинации "Промышленный гигант" почетное звание и переходящий кубок получил "ГазпромТрансгазСамара". В номинации "Общественность" диплом и звание "ЭкоЛидер" присудили газете "Волжская коммуна".

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