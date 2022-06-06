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Преступления Происшествия

74-летнюю самарчанку снова попытались отправить за решетку за похищение внучки

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Валентине Дорофеевой 75-й год. Седая женщина приходит 6 июня в суд Самарской области в сопровождении адвоката и плачет на заседании.

"Я так беспокоилась за внучку. Мы думали, вдруг она связана с наркотиками или сектой", — произносит сквозь рыдания пенсионерка.

Семья Дорофеевых жила в хорошем доме на 9-й просеке. Занимались бизнесом. Злоключения начались год назад, после совершеннолетия внучки Валентины.

"После достижения в июне 2021 года 18 лет девушка заявила своей маме, что хочет поехать работать в лагерь "Артек", и даже показала проект трудового договора, который якобы ей прислал работодатель. Мама, зная, что дочь отдыхала в этом лагере, поверила ей, приобрела билеты, дала денег. После этого дочь уехала. Через несколько месяцев мама узнала, что ее единственная дочь солгала: ни в какой лагерь она работать не уехала, а ее местонахождение неизвестно", — сообщает источник, близкий семье Дорофеевых.

Родные забеспокоились и наняли детектива. "В результате выяснилось, что дочь находится в Новосибирске и проживает со взрослой женщиной. При этом сама девушка причину такого своего поведения не поясняла, однако продолжала обращаться к родственникам за финансовой помощью, и они переводили деньги", — рассказывает собеседник.

Родственники поехали в Новосибирск. А вот дальше версии случившегося расходятся. Родные говорят, что сначала девушка встретила их агрессивно, но потом согласилась пожить дома. Вернувшись, она ходила в магазин, парикмахерскую и открывала дверь участковому.

В то же время подруга девушки из Новосибирска, Анжелика, заявила правоохранителям о похищении. В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.

По версии следствия, вечером 3 марта на парковке возле дома на ул. Николаева в Новосибирске родственники-похитители, угрожая газовым баллончиком, избили 18-летнюю девушку, насильно посадили в машину и отвезли в Самару. В итоге под арест отправили маму, дядю, отчима и детектива. А 74-летней бабушке определили другую меру пресечения — домашний арест. Но тут случилось внезапное. Потерпевшая внучка (ее фамилия Чернова) обратилась в суд Самарской области с требованием поместить ее бабушку в следственный изолятор — к остальным "похитителям".

"Чернова опасается за свою жизнь и просит избрать для 74-летней Дорофеевой заключение под стражу", — сообщил судья 6 июня.

Услышав это в заседании, пенсионерка и разрыдалась. Впрочем, суд учел возраст и состояние здоровья женщины и оставил ее под домашним арестом.

Бабушка, кстати, внучку не винит — считает, что она просто под влиянием своей старшей подруги, у которой, якобы, есть образование психолога. Адвокат настроен более категорично.

"Я уверен, что в этом случае налицо мошенничество. Чернова и Анжелика заявляют, якобы бабушка хочет отобрать у Черновой квартиру. Но это неправда. Да и долю в жилье ей подарили родные. Плюс она бы унаследовала имущество", — говорит юрист.

Защитники Дорофеевой подчеркивают: Чернова занималась восточными единоборствами и похитить ее было бы не слишком просто. А сейчас, как будто настроенная кем-то, пытается "упрятать" всю свою семью за решетку. Родные боятся, что девушке могли "промыть мозги", чтоб завладеть их жильем.

Расследование все еще не закончено.

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