Под Самарой устраняют утечку газа из врезки в заводской газопровод

В понедельник, 6 июня, в 23:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обнаружении утечки сжиженного газа, без последующего горения, из врезки в продуктопровод ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" в с. Лопатино Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайной службе уточняют, что погибших и пострадавших нет. Аварийной бригадой проводятся работы по выжиганию продукта. На месте проведения работ находится все необходимые службы.

В случае необходимости для эвакуации населения из с. Лопатино подготовлены три пункта временного размещения, общей вместимостью 600 человек.

Лабораторией ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

Для ликвидации последствия происшествия задействованы 58 человек и 13 единиц техники.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает оперативной штаб по контролю за обстановкой.