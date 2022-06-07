Под Самарой устраняют утечку газа из врезки в заводской газопровод

В понедельник, 6 июня, в 23:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обнаружении утечки сжиженного газа, без последующего горения, из врезки в продуктопровод ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" в с. Лопатино Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайной службе уточняют, что погибших и пострадавших нет. Аварийной бригадой проводятся работы по выжиганию продукта. На месте проведения работ находится все необходимые службы.
В случае необходимости для эвакуации населения из с. Лопатино подготовлены три пункта временного размещения, общей вместимостью 600 человек.
Лабораторией ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.
Для ликвидации последствия происшествия задействованы 58 человек и 13 единиц техники.
В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает оперативной штаб по контролю за обстановкой.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.