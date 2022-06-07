В Самаре отключат горячую воду с 8 по 21 июня

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С 8 по 21 июня будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Буянова — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Осипенко — Волжский пр. — ул. М.Горького — ул. Кутякова — ул. Куйбышева — ул. Комсомольская — ул. Молодогвардейская — ул. Пионерская — ул. Самарская — ул. Венцека — ул. Красноармейская — ул. Ленинская — ул. Рабочая — ул. Арцыбушевская — ул. Ульяновская.