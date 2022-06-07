Экс-доцент СамГУПС получила условный срок за взяточничество

В Самаре суд вынес приговор бывшему доценту кафедры "Управление персоналом" СамГУПС. Женщину обвиняли во взяточничестве и подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С декабря 2021 г. по январь 2022 г. преподаватель получила от студентов не менее 150 тыс. рублей. За это она должна была проставить отметки восьми студентами по нескольким дисциплинам. Одна отметка стоила 2,5 тыс. рублей.

Суд назначил бывшему доценту три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.