Мужчина из Самарской области укусил полицейского и получил условку

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нападении на представителя власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2021 г. пьяный мужчина нецензурно ругался, вел себя вызывающе и всячески нарушал порядок в общественном месте. К нему подошел полицейские и потребовал прекратить дебош. В ответ обвиняемый ударил правоохранителя и укусил за левое плечо.

Позже мужчина признал вину и извинился. Суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.