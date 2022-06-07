Упавшая ветка дерева пробила крышу Mazda в Самаре

Днем 7 июня на ул. Льва Толстого в Самаре неподалеку от перекрестка с ул. Никитинской упавшая ветка дерева пробила крышу Mazda. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Ветка ударила в стык крыши и лобового стекла и прошла в салон. Кроме того, часть ветки упала на контактную сеть троллейбусов.

Чтобы объехать этот участок, водителям троллейбусов пришлось переключаться на провода встречного направления. Из-за этого движение по ул. Льва Толстого было затруднено.

На место происшествия должны были прибыть полицейские.

Напомним, это не единственный подобный случай за сутки. В частности, во дворе дома №43 в Ташкентском переулке в ночь с 6 на 7 июня упавшее дерево накрыло шесть припаркованных поблизости машин.