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Преступления Происшествия

Самарец взял автокредит и отдал деньги мошенникам

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 59-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из банков, сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит и списать с его счета все денежные средства. Для того, чтобы сохранить сбережения, собеседник предложил перечислить их на безопасные счета. Доверившись незнакомцу, самарец перевел на указанные счета 1,25 млн руб., которые совсем недавно взял в кредит на покупку автомобиля.

Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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