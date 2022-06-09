В Самаре суд не одобрил УДО мужчине, задержанному с арсеналом оружия

Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО заключенному ИК-5, отбывающему наказание за хранение и перевозку наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В марте 2021 г. Новокуйбышевский городской суд назначил мужчине два с половиной года в колонии общего режима и штраф 35 тыс. рублей.
Годом ранее в багажнике принадлежавшей мужчине Toyota Camry нашли 20 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, пулемет, револьвер, пистолеты-пулеметы) и свыше 600 патронов. Также изъяли 13 выстрелов для подствольного гранатомета.
Осужденный просил суд заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания. При этом в колонии он допустил 14 нарушений, 13 из которых действующие.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.