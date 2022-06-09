В Самаре суд не одобрил УДО мужчине, задержанному с арсеналом оружия

Куйбышевский районный суд Самары отказал в УДО заключенному ИК-5, отбывающему наказание за хранение и перевозку наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2021 г. Новокуйбышевский городской суд назначил мужчине два с половиной года в колонии общего режима и штраф 35 тыс. рублей.

Годом ранее в багажнике принадлежавшей мужчине Toyota Camry нашли 20 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, пулемет, револьвер, пистолеты-пулеметы) и свыше 600 патронов. Также изъяли 13 выстрелов для подствольного гранатомета.

Осужденный просил суд заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания. При этом в колонии он допустил 14 нарушений, 13 из которых действующие.