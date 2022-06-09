АвтоВАЗ возобновит производство на линии NIVA в июле

В июле АвтоВАЗ возобновит производство и на линии NIVA, сообщает пресс-служба со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Персонал, который ранее был разбит на три отдельных подразделения (линии В0, Гранта и Нива), в настоящее время объединен в единый автосборочный комплекс и может привлекаться для работы на любой из трех линий.

Информация о том, что АвтоВАЗ продлил простой всего автосборочного комплекса на следующей неделе, является ложной.

Напомним, АО "АвтоВАЗ" возобновило выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.