Самарского пенсионера осудили за нападение на таксиста

В Самаре суд вынес приговор пенсионеру, которого обвиняли в нападении с ножом. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

7 ноября 2021 г. в салоне такси возле дома на ул. Земеца пенсионер разозлился на водителя из-за того, что тот припарковался в неудобном месте, и начал угрожать таксисту ножом. Потерпевший взялся за лезвие рукой и получил две раны из-за того, что нападавший начал проворачивать лезвие.

Суд приговорил пенсионера к полугоду ограничения свободы.