Экс-росгвардейца из Крыма осудили в Самаре за мошенничество

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело бывшего сотрудника Росгвардии из Крыма. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Как выяснило следствие, 20 апреля 2020 г. мужчина патрулировал территорию Октябрьского района и вместе с неким "иным лицом" задержал двух человек, которые пытались скрыться. При досмотре у них нашли телефон, свертки с неизвестным веществом и 55 тыс. рублей. Правоохранитель сказал задержанным, что в отношении них возбудят уголовное дело и отправят под стражу, и забрал у них деньги и имущество на 204 тыс. рублей.

В итоге суд приговорил сотрудника, положительно характеризующегося по месту службы ОМОН Керчи ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю, к штрафу 200 тыс. рублей.