Самарец вовлек подростка в ограбление и получил более шести лет колонии

В Самаре вынесли приговор неоднократно судимому мужчине за ограбление и вовлечение подростка в преступление. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

20 мая 2021 г. около дома на пр. Кирова мужчина угрожал убить семью подростка, если тот не согласится поучаствовать в нападении. Несовершеннолетний согласился и вместе с преступником избил самарца. Также они забрали у жертвы мобильник. Ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Суд приговорил обвиняемого к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.