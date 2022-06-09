По факту незаконного вывоза грунта из Рождествено возбудили уголовное дело

Стало известно, чем закончилось разбирательство из-за вывоза грунта в сельском поселении Рождествено Самарской области. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Скандал разгорелся летом 2021 года: 28 августа сотрудники ДПС задержали грузовик "Рено". В кузове автомобиля был грунт.
"Водитель, управлявший автомобилем, происхождение груза объяснить не смог. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, после чего на место происшествия прибыл депутат от "Единой России", который, в свою очередь, размахивая удостоверением, пытался оказать давление на сотрудников полиции, требуя освободить задержанный автомобиль", - сообщалось в группе "Рождественская инициатива" сети "ВКонтакте".
Администраторы группы написали, что в интересах следствия не разглашают данные о депутате.
"На место происшествия прибыли работники ФГБУ "НП "Самарская Лука". Работниками ФГБУ было выявлено незаконное вскрытие плодородного грунта в крупном размере на природной территории "Самарская Лука". По данному факту сделано заявление в правоохранительные органы", - сообщили также администраторы группы.
Жители Рождествено благодарили в группе полицейских - за то, что те не остались равнодушными.
"По итогам доследственной проверки ОМВД России по Волжскому району было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление отменено надзирающим прокурором. Материал направлен на дополнительную проверку, по ее итогам 7 июня 2022 года возбуждено уголовное дело по факту кражи", - рассказали в прокуратуре Самарской области.
Пока идет расследование.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...