Сельчанина из Самарской области обвиняют в попытке застрелить знакомого

В Красноярском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело жителя с. Сухие Аврали Елховского района. Мужчину обвиняют в хранении боеприпасов, покушении на убийство и нанесении легких травм. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, по версии следствия, 30 октября 2020 г. обвиняемый вместе с приятелем ехал по проселочной дороге. Они преградили движение автомобилю, за рулем которого был мужчина, которого сельчанин недолюбливал. Возник конфликт, и обвиняемый ударил оппонента прикладом ружья. Потерпевший попытался уехать, резко тронулся с места и вынужден был протаранить машину, преграждавшую путь.
После этого злоумышленник выстрелил в заднее стекло и попал в пассажира. Убить кого-либо он не успел, так как потерпевшие успели уехать.
Во время расследования выяснилось, что патроны к оружию обвиняемый нашел на берегу водоема около с. Сухие Аврали.
Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне