Сельчанина из Самарской области обвиняют в попытке застрелить знакомого

В Красноярском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело жителя с. Сухие Аврали Елховского района. Мужчину обвиняют в хранении боеприпасов, покушении на убийство и нанесении легких травм. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, по версии следствия, 30 октября 2020 г. обвиняемый вместе с приятелем ехал по проселочной дороге. Они преградили движение автомобилю, за рулем которого был мужчина, которого сельчанин недолюбливал. Возник конфликт, и обвиняемый ударил оппонента прикладом ружья. Потерпевший попытался уехать, резко тронулся с места и вынужден был протаранить машину, преграждавшую путь.

После этого злоумышленник выстрелил в заднее стекло и попал в пассажира. Убить кого-либо он не успел, так как потерпевшие успели уехать.

Во время расследования выяснилось, что патроны к оружию обвиняемый нашел на берегу водоема около с. Сухие Аврали.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.