Житель Самарской области решил сжечь знакомых и получил 16 лет колонии

В Самарской области суд вынес приговор 35-летнему жителю с. Рождествено. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В августе 2020 г. мужчина выпивал с приятелем и его сожительницей. Во время застолья он поссорился с друзьями, дождался, когда они заснут, облил крыльцо горючей жидкостью и поджег. В итоге хозяин дома погиб, а женщина успела покинуть жилье через окно.

Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом. Его собственнику был причинен ущерб 536 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.