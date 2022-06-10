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Суды Происшествия

Житель Самарской области решил сжечь знакомых и получил 16 лет колонии

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор 35-летнему жителю с. Рождествено. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В августе 2020 г. мужчина выпивал с приятелем и его сожительницей. Во время застолья он поссорился с друзьями, дождался, когда они заснут, облил крыльцо горючей жидкостью и поджег. В итоге хозяин дома погиб, а женщина успела покинуть жилье через окно.

Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом. Его собственнику был причинен ущерб 536 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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