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Общество

ГТРК "Самара" провела Всероссийский марафон-фестиваль "С чего начинается Родина"

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День России, 12 июня, вся страна отметила не имевшим аналогов онлайн-марафоном молодежной патриотической песни "С чего начинается Родина". Уникальный проект, подготовленный силами региональных филиалов холдинга ВГТРК, собрал в эфире восемь федеральных округов, 85 регионов-участников.

Объединяющим центром онлайн-марафона, который длился больше 12 часов, по традиции, была выбрана ГТРК "Самара", которая имеет успешный опыт в проведении всероссийских медиапроектов. На счету телерадиокомпании - организация следующих телемарафонов: 12-часовой "Мой космос" - к юбилею первого полета Юрия Гагарина, к Дню народного единства 16-часовой телевизионный онлайн-марафон "Славься, Отечество!" - об истории нашего государства и каждого народа, в нем проживающего. 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная" - о нашем многонациональном многообразии.

Когда был объявлен всероссийский конкурс, предваряющий телемарафон "С чего начинается Родина", в адрес организаторов поступили тысячи заявок на участие. На региональном этапе в отборочный тур были приглашены молодые люди в возрасте от 10 до 35 лет. Вокалисты, семейные ансамбли, хоровые коллективы, профессиональные и самодеятельные творческие объединения размещали свои проекты на сайтах региональных ГТРК во всех субъектах России.

Очень сложный выбор пришлось сделать профессиональному жюри сначала на уровне своего субъекта, а затем в рамках округа. Лучшие творческие номера были отобраны в том числе с помощью народного голосования. В финал 12-часового онлайн-марафона молодежной патриотической песни от каждого региона попали от двух до пяти творческих номеров. Всего в телеконцерте прозвучали 195 произведений как общеизвестных, так и собственного сочинения, исполнены они были на разных языках.

"Мне кажется, это очень правильная, такая объединяющая всех нас идея, потому что всегда, при любом радостном и нерадостном событии человек, особенно русский человек выражает свои эмоции через песню. Это в традиции всех наших народов, живущих в великой России. Думаю, что этот марафон тоже получился у нас интересным и, надеюсь, будет иметь продолжение потом", - отметил заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Победители регионального отбора получили возможность снять клип и записать свою песню в профессиональной студии. Яркие номера, не вошедшие в трансляцию, как рассказали организаторы патриотического песенного фестиваля-конкурса, обязательно попадут в эфир и станут украшением региональных программ.

Онлайн-проект "С чего начинается Родина", трансляция которого была доступна на национальной мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU" (в мобильных версиях - это официальные приложения для Android и iOS), в эфире круглосуточных телеканалов холдинга ВГТРК, на сайтах и в группах в социальных сетях региональных подразделений холдинга, получил значительный зрительский отклик.

"В наших филиалах по всей стране работают очень талантливые люди, которые откликаются на все эти идеи и делают потрясающие сюжеты, репортажи, которые потом превращаются в большой телемарафон. Эта идея очень понравилась руководству ВГТРК, я благодарен и Олегу Борисовичу Добродееву и Антону Андреевичу Златопольскому, что они поддержали эту идею", - подвел итог масштабного песенного телепроекта заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. 

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