Жительница Самарской области получила 180 часов исправительных работ за махинации с документами

Чапаевский городской суд вынес приговор 25-летней женщине, которую обвиняли в незаконном использовании документов для образования юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Женщина внесла в ЕГРЮЛ сведения о себе как о лице, обладающем правом без доверенности действовать от имени коммерческой организации. Сделано это было с целью хищения бюджетных денег, выделенных по нацпроекту на строительство дорог.

Суд назначил обвиняемой 180 часов исправительных работ.