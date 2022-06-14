Водитель Lexus из Похвистнево заплатит 200 тысяч за нетрезвое вождение

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего мужчины дважды попавшимся нетрезвым за рулем.

Как сообщает региональное управление МВД, инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Lexus, которым управлял житель Похвистнева с явными признаками опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,637 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", выяснилось, что в 2021 г. мужчина признан виновным в совершении аналогичного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Суд определил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.