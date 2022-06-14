Водитель Lexus из Похвистнево заплатит 200 тысяч за нетрезвое вождение

Похвистневский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего мужчины дважды попавшимся нетрезвым за рулем.
Как сообщает региональное управление МВД, инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Lexus, которым управлял житель Похвистнева с явными признаками опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,637 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха.
В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", выяснилось, что в 2021 г. мужчина признан виновным в совершении аналогичного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Суд определил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.