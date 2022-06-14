"Т Плюс" готовит энергетиков на новом тренажере

Самарский учебно-курсовой комбинат ПАО "Т Плюс" тренирует энергетиков с помощью комплекса "Альпинист-02-0". Он поможет отработать и закрепить навыки безопасной работы на высоте.

Учебный тренажер имитирует фрагмент рабочей среды, в которой находятся сотрудники "Т Плюс" во время ремонта тепловых сетей или на ТЭЦ. С его помощью можно смоделировать различные ситуации — от спуска в тепловую камеру до подъема на дымовую трубу. Комплекс отличается мобильностью — при необходимости его можно разобрать и транспортировать.

"Альпинист-02-0" полезен как для новичков, так и для опытных энергетиков. Он поможет получить навыки использования средств индивидуальной защиты, систем крепления и страховки, что расширяет образовательную программу в области охраны труда на производстве", — рассказал директор Самарского УКК ПАО "Т Плюс" Иван Агриков.