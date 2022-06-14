Тольяттиазот оказал поддержку детской футбольной команде

Проект "ФК "Старт-Шлюзовой" МБОУ ДО "Мечта" реализуется благодаря средствам, полученным в рамках грантового конкурса ПАО "ТОАЗ" "Химия добра". На них были приобретены мячи, ворота, перчатки, гетры и, непосредственно, форма для вратарей и полевых игроков. Таким образом были укомплектованы младший состав и старший возрастной составы детской команды.

Форма имеет особую ценность. Именно благодаря закупленной амуниции команда может участвовать в соревнованиях разного уровня.

Команда "Старт-Шлюзовой" — участник детской футбольной лиги Тольятти. Лучшие юные футболисты переходят в основной состав взрослой команды "Старт-Шлюзовой".

Проект направлен на развитие футбольных традиций Комсомольского района и Тольятти в целом. А сам футбольный клуб принимает активное участие в привлечении населения района к занятиям физической культурой и спортом.

"ТОАЗ всегда откликается на общественные инициативы, направленные на развитие здорового образа жизни и детского спорта в городе, - комментирует Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ". - Часто, чтобы раскрыться таланту, не хватает буквально одного слова или одной протянутой руки помощи. В данном случае, чтобы мальчишки и девчонки имели шанс показать свои силы среди других команд, не хватало формы и нового инвентаря. Всегда нужно поддерживать желание ребенка физически развиваться. Это поможет стать ему по-настоящему разносторонней личностью, имеющую цель в жизни и стремление к развитию".

"Для любого спортсмена важна поддержка: дома, в команде. А когда приходит еще помощь со стороны — вдвойне приятно. Это дает силы, стимул, мотивирует двигаться дальше к победам. Благодаря помощи Тольяттиазота у ребят есть возможность выходить за пределы тренировочного поля. Мы участвуем в городских и региональных соревнованиях. По условиям турнира члены команды должны быть в специальной одинаковой форме. Далеко не все родители могут себе позволить приобрести форму для своего ребенка", - отметил тренер "ФК "Старт-Шлюзовой" Сергей Медведев.

Конкурс социальных инициатив "Химия добра" впервые объявлен ПАО "ТОАЗ" в 2019 году. Целью проекта является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды. В рамках конкурса за три года ТОАЗ поддержал 53 проектов на общую сумму 9,27 млн рублей.

Среди получателей грантов "Химии добра" такие проекты как: "Краеведческая "прививка" или c чего начинается Родина" музея "Наследие", выставка "Формула воды" Тольяттинского краеведческого музея, проекты "Безопасный город" МБОУ ДО "Планета" и "Научная среда" Объединения детских библиотек, спектакль "Детям войны посвящается" Театра кукол и многие другие.

Участвовать в конкурсе "Химия добра" могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Организаторы ожидают проекты, призванные решить проблемы в таких сферах, как развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений.

В данный момент открыт очередной этап сбора заявок. Он продлится до 1 июля 2022 года. После чего все поданные заявки будут оценены на соответствие формальным критериям программы и переданы на рассмотрение жюри, которое будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Именно жюри отберет проекты, которые получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей.

Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра" (https://www.toaz.ru/social-responsibility/charity-and-support-of-the-region/good-chemistry/).