Экс-главе УГООКН Владимиру Филипенко вынесли приговор

В суде Ленинского района Самары 14 июня зачитали приговор по делу и.о. руководителя Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Владимира Филипенко.

Уголовное дело в отношении него возбудили по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

Напомним, по версии следствия, Владимир Филипенко скрыл объект археологического наследия "Культурный слой города Самары IXX - начало XX века" в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Степана Разина - в районе здания УФСБ по Самарской области. Внезапно непорядок заметили.

"По версии следствия, за период с июня 2020 года по январь 2021 года мужчина не включил объект в региональный перечень объектов культурного наследия. Также он направил застройщику данные об отсутствии оснований для включения объекта в соответствующий перечень и о возможности проведения работ на участке. В итоге территорию отдали под комплексную застройку", - рассказывали в управлении СК по Самарской области.

В суде стало известно, что показания относительно предполагаемого преступления дал глава госучреждения культуры "Наследие" Виктор Цибин. Он рассказал, что "Наследие" проводило экспертизу в 21 квартале по договору с компанией "Альфа Стиль". Цибин сообщал в суде, что объекты культурного наследия на участке выявили, но Филипенко стал требовать подготовить новый акт и в нем указать, что в 21 квартале не находится культурных ценностей.

В суде допросили и главу ООО "Дом-75", которое вместе с "Альфа Стиль" входило в группу компаний "Берег" Александра Катина. Тот сообщил, что обращались в "Наследие", чтобы представители организации провели предусмотренные законом изыскательские работы перед началом строительства. И сотрудники "Наследия" нашли в земле "черепки или что-то такое".

"Восемь лет не можем выйти на площадку. У нас на этом объекте ведутся раскопки. Было уведомительное письмо, мол, есть ли там артефакты - вопрос спорный. Черепки были в рыхлой земле - это помойка. Куда барахло скидывали? В помойку", - рассказывал суду Катин.

Сам Владимир Филипенко вину отрицал. Его адвокаты сообщали, что он не требовал переделывать документы - ведь они были размещены и на официальном сайте, а также подшиты к официальным бумагам в бумажном виде.

В итоге суд решил, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого, а вина его подтверждается также материалами оперативно-розыскных мероприятий. Отягчающих обстоятельств по делу не установили. Филипенко назначили наказание два с половиной года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на два года.