Экс-главе УГООКН Владимиру Филипенко вынесли приговор

В суде Ленинского района Самары 14 июня зачитали приговор по делу и.о. руководителя Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Владимира Филипенко.
Уголовное дело в отношении него возбудили по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".
Напомним, по версии следствия, Владимир Филипенко скрыл объект археологического наследия "Культурный слой города Самары IXX - начало XX века" в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Степана Разина - в районе здания УФСБ по Самарской области. Внезапно непорядок заметили.
"По версии следствия, за период с июня 2020 года по январь 2021 года мужчина не включил объект в региональный перечень объектов культурного наследия. Также он направил застройщику данные об отсутствии оснований для включения объекта в соответствующий перечень и о возможности проведения работ на участке. В итоге территорию отдали под комплексную застройку", - рассказывали в управлении СК по Самарской области.
В суде стало известно, что показания относительно предполагаемого преступления дал глава госучреждения культуры "Наследие" Виктор Цибин. Он рассказал, что "Наследие" проводило экспертизу в 21 квартале по договору с компанией "Альфа Стиль". Цибин сообщал в суде, что объекты культурного наследия на участке выявили, но Филипенко стал требовать подготовить новый акт и в нем указать, что в 21 квартале не находится культурных ценностей.
В суде допросили и главу ООО "Дом-75", которое вместе с "Альфа Стиль" входило в группу компаний "Берег" Александра Катина. Тот сообщил, что обращались в "Наследие", чтобы представители организации провели предусмотренные законом изыскательские работы перед началом строительства. И сотрудники "Наследия" нашли в земле "черепки или что-то такое".
"Восемь лет не можем выйти на площадку. У нас на этом объекте ведутся раскопки. Было уведомительное письмо, мол, есть ли там артефакты - вопрос спорный. Черепки были в рыхлой земле - это помойка. Куда барахло скидывали? В помойку", - рассказывал суду Катин.
Сам Владимир Филипенко вину отрицал. Его адвокаты сообщали, что он не требовал переделывать документы - ведь они были размещены и на официальном сайте, а также подшиты к официальным бумагам в бумажном виде.
В итоге суд решил, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого, а вина его подтверждается также материалами оперативно-розыскных мероприятий. Отягчающих обстоятельств по делу не установили. Филипенко назначили наказание два с половиной года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на два года.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.