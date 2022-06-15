В Сызрани "Т Плюс" выявила 33 несанкционированных объекта в охранных зонах теплосетей

Специалисты Сызранских тепловых сетей компании Т Плюс выявили 33 несанкционированных объекта в охранных зонах. Выявить их удалось в ходе рейда энергокомпании.
Большая часть незаконных построек расположена в Юго-Западном районе города. Это временные сооружения — автостоянки, торговые ряды и модули на ул. 50 лет Октября, 43 — 69. Также в охранной зоне тепловых сетей обнаружено капитальное строение — магазин "Магнит" на ул. Мира, 3Б. По результатам рейда список всех опасных сооружений направлен в городскую администрацию. Собственники проинформированы о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.
Напомним, что в прошлом году совместно с администрацией городского округа Сызрань из охранной зоны тепловых сетей были демонтированы металлический гараж и рекламный щит.
"Владельцы опасных объектов ежедневно подвергают риску персонал и посетителей, поскольку в отопительный сезон температура теплоносителя превышает 100 градусов Цельсия. Кроме того, в случае необходимости проведения срочных ремонтных работ теплоэнергетикам потребуется потратить немало времени на демонтаж данных объектов", — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранских тепловых сетей Дмитрий Дерновой.
Согласно нормам эксплуатации, капитальное строительство и размещение временных сооружений в пределах охранных зон тепловых сетей запрещено. В зависимости от диаметра трубопровода охранные зоны могут достигать 2-9 метров в обе стороны от подземной трассы. К сожалению, в крупных городах торговые точки подчас появляются стихийно, без обязательного согласования с теплоэнергетиками. Среди опасных объектов — гаражи, модульные магазины, автостоянки и торговые палатки.
Руководство филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" призывает организации городов региона устранить имеющиеся нарушения охранных зон.
Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти — (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска — (84635) 6-27-60; тепловые сети Самары — teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00; тепловые сети Сызрани — (8464) 92-92-51.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается