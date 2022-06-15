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Новикомбанк предоставит "ОДК-Климов" кредит на 3 млрд рублей

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и АО "ОДК-Климов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, заключили кредитный договор на сумму 3 млрд рублей со льготной процентной ставкой в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий. Соответствующий документ подписали сегодня на площадке ПМЭФ-2022.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Полученные средства будут направлены на обеспечение выпуска серийных двигателей: в ближайшее время мы планируем увеличить объем их производства в связи с увеличением спроса как со стороны государственного заказчика, так и со стороны коммерческих пользователей. Кредитные средства помогут "ОДК-Климов" полностью выполнить свои обязательства", — прокомментировал Александр Ватагин, исполнительный директор АО "ОДК-Климов".

Серийная продукция АО "ОДК-Климов" включает двигатели семейства ВК-2500, ТВ3-117 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова. Предприятие также разрабатывает и производит автоматические системы управления (САУ) для своих двигателей. В 2024 году АО "ОДК-Климов" планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности — ВК-650В для вертолетов "Ансат", Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.

"Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны — приоритетные направления деятельности Новикомбанка. Продукция "ОДК-Климов" имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имеющий большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал оптимальное кредитное предложение для предприятия, — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. — Мы убеждены, что грамотное применение всех финансовых возможностей — одно из ключевых условий опережающего развития российской промышленности".

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