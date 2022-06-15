Новикомбанк предоставит "ОДК-Климов" кредит на 3 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и АО "ОДК-Климов", входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, заключили кредитный договор на сумму 3 млрд рублей со льготной процентной ставкой в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий. Соответствующий документ подписали сегодня на площадке ПМЭФ-2022.
"Полученные средства будут направлены на обеспечение выпуска серийных двигателей: в ближайшее время мы планируем увеличить объем их производства в связи с увеличением спроса как со стороны государственного заказчика, так и со стороны коммерческих пользователей. Кредитные средства помогут "ОДК-Климов" полностью выполнить свои обязательства", — прокомментировал Александр Ватагин, исполнительный директор АО "ОДК-Климов".
Серийная продукция АО "ОДК-Климов" включает двигатели семейства ВК-2500, ТВ3-117 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова. Предприятие также разрабатывает и производит автоматические системы управления (САУ) для своих двигателей. В 2024 году АО "ОДК-Климов" планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности — ВК-650В для вертолетов "Ансат", Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.
"Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны — приоритетные направления деятельности Новикомбанка. Продукция "ОДК-Климов" имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имеющий большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал оптимальное кредитное предложение для предприятия, — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. — Мы убеждены, что грамотное применение всех финансовых возможностей — одно из ключевых условий опережающего развития российской промышленности".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?