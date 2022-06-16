Новикомбанк поддержит инвестиционные проекты в Магаданской области

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Правительство Магаданской области заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве. Партнерство поможет решить приоритетные задачи социально-экономического развития Магаданской области и укрепить экономический и промышленный потенциал региона.

Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства.

"Совместные усилия бизнеса, местных органов власти и финансовых институтов — ключевой фактор эффективного развития регионов, причём равноценное значение имеет поддержка как промышленных предприятий, так и проектов, повышающих качество жизни граждан. Ранее Новикомбанк предоставил льготное финансирование для строительства центра высокотехнологичной медицинской помощи в Магадане, а подписанное сегодня соглашение направлено на поддержку промышленных предприятий и обеспечение предпринимателей современными банковскими услугами", — говорит Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Напомним, в результате сотрудничества банка, администрации региона и Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Холдинга "Швабе", входящего в Госкорпорацию Ростех, в Магадане ведётся строительство центра по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".