Новикомбанк поддержит инвестиционные проекты в Магаданской области

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Правительство Магаданской области заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве. Партнерство поможет решить приоритетные задачи социально-экономического развития Магаданской области и укрепить экономический и промышленный потенциал региона.
Новикомбанк примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства.
"Совместные усилия бизнеса, местных органов власти и финансовых институтов — ключевой фактор эффективного развития регионов, причём равноценное значение имеет поддержка как промышленных предприятий, так и проектов, повышающих качество жизни граждан. Ранее Новикомбанк предоставил льготное финансирование для строительства центра высокотехнологичной медицинской помощи в Магадане, а подписанное сегодня соглашение направлено на поддержку промышленных предприятий и обеспечение предпринимателей современными банковскими услугами", — говорит Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Напомним, в результате сотрудничества банка, администрации региона и Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Холдинга "Швабе", входящего в Госкорпорацию Ростех, в Магадане ведётся строительство центра по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?