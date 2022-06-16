Оплатить электроэнергию по действующему тарифу можно до 25 июня

С 1 июля 2022 года для населения начинают действовать новые тарифы на электроэнергию.

Гарантирующий поставщик АО "СамГЭС" ссылаясь на приказ № 652 10.12.2021 г. департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, рекомендуем передать показания прибора учета, сверить расчеты и полностью оплатить потребленную электрическую энергию не позднее 25 июня.

Для оплаты и передачи показаний дистанционно можно воспользоваться личным кабинетом на сайте samges.ru или мобильным приложением (доступно в App Store и Google Play).