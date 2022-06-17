В Самарской области может появиться новая награда

Новая награда – знак отличия Князя Григория Засекина может появиться в Самарской области. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров – законопроект уже поступил на рассмотрение областной думы в среду, 15 июня.
Планируется, что знака отличия Князя Григория Засекина будут удостаиваться граждане, имеющие особые личные заслуги перед Самарской областью в деле укрепления авторитета губернии и высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, образования, культуры или иную деятельность во благо самарской земли.
К награде полагается выплата единовременного денежного пособия в размере 300 тыс. рублей. Сведения о награжденных будут вноситься в Книгу почета Самарской области.
Также законопроектом предусматривается расширение категорий награжденных почетным знаком Трудовой славы за счет включения коллективов предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности – за высокие достижения в области промышленности, сельского хозяйства, экономики, науки, культуры, искусства, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и другие заслуги перед регионом.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.