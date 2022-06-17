В Самарской области может появиться новая награда

Новая награда – знак отличия Князя Григория Засекина может появиться в Самарской области. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров – законопроект уже поступил на рассмотрение областной думы в среду, 15 июня.

Планируется, что знака отличия Князя Григория Засекина будут удостаиваться граждане, имеющие особые личные заслуги перед Самарской областью в деле укрепления авторитета губернии и высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, образования, культуры или иную деятельность во благо самарской земли.

К награде полагается выплата единовременного денежного пособия в размере 300 тыс. рублей. Сведения о награжденных будут вноситься в Книгу почета Самарской области.

Также законопроектом предусматривается расширение категорий награжденных почетным знаком Трудовой славы за счет включения коллективов предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности – за высокие достижения в области промышленности, сельского хозяйства, экономики, науки, культуры, искусства, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и другие заслуги перед регионом.