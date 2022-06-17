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Государство и Бизнес Экономическая политика

"НОВАТЭК" построит завод по производству сжиженного газа в ОЭЗ "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума заключено соглашение между правительством Самарской области и крупнейшим производителем природного газа в России ПАО "НОВАТЭК". Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"НОВАТЭК" намерен построить на территории особой экономической зоны "Тольятти" малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей.

Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Михельсона за многолетнее сотрудничество, помощь и поддержку различных отраслей региональной экономики. "Очень надеюсь, что сотрудничество будет продолжено, и новый проект по производству сжиженного газа, который мы создаем в особой экономической зоне "Тольятти", будет успешен. Уверен, что уже в текущем году приступим к его реализации, начав строительство", — отметил Дмитрий Азаров.

"Самарскую область я считаю своей родиной, потому что там начинал свою трудовую деятельность, — отметил Леонид Михельсон. — Самарская область — это регион с огромным промышленным потенциалом. Мы закончили строительство центра крупнотоннажных сооружений, было задействовано большое количество предприятий региона, которые создали для нас уникальное оборудование, например, это сызранский "Тяжмаш". Мы продолжаем поддерживать социальные программы. А сегодня подписали соглашение о строительстве завода СПГ в рамках нашей обширной программы. Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации".

"Проекту присвоен статус резидента ОЭЗ, непосредственное строительство предприятия стартует уже в этом году, а планируемый запуск намечен на 2023 год. Будущий завод даст возможность предприятиям Самарской области пользоваться сжиженным природным газом для эффективного перевода автомобилей на более экономичный вид топлива. Проект также создаст дополнительные рабочие места и позволит Самарской области сделать свой вклад в развитие магистральных автодорожных коридоров в нашей стране, — рассказал о проекте министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Уже в ближайшее время на карте России появятся заправки, где смогут заправляться качественным и дешевым топливом транзитные перевозчики. Это значит, что для оптимизации транспортных расходов через Самарскую область пойдут дополнительные транзитные потоки. Это особенно важно и актуально для проекта транспортного коридора "Европа — Западный Китай", который мы сегодня активно развиваем".

Гид потребителя

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