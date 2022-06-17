Комплексным развитием Мехзавода займется "ЭЛРИ"

ООО СМПФ "ЭЛРИ" выиграло аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки в первом квартале Мехзавода.

Согласно документу, предусмотрено развитие на площади 3,17 гектара. Стартовая цена торгов составляла более 2 млн рублей. Компания "ЭЛРИ" оказалась единственным участником аукциона. С ней заявлялось только ООО "Специализированный застройщик "СпецСтрой", но общество не обеспечило явку.