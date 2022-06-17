Комплексным развитием Мехзавода займется "ЭЛРИ"

ООО СМПФ "ЭЛРИ" выиграло аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки в первом квартале Мехзавода.
Согласно документу, предусмотрено развитие на площади 3,17 гектара. Стартовая цена торгов составляла более 2 млн рублей. Компания "ЭЛРИ" оказалась единственным участником аукциона. С ней заявлялось только ООО "Специализированный застройщик "СпецСтрой", но общество не обеспечило явку.
Согласно официальному сайту, в портфель проектов компании Шамиля Хисамутдинова входят ЖК "Кирова-Ставропольская" и ЖК "Новый Металлург" на ул. Советской. В последнее время "ЭЛРИ" активно участвует в крупных конкурсах по застройке в Самаре. В частности, организация претендовала на инвестиционный проект с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.
По информации ИАС Seldon.Basis, компания в 2021 г. увеличила выручку на 43% - до 262,12 млн руб., чистая прибыль упала на 22% и составила 63,93 млн рублей. "ЭЛРИ" много лет является постоянным подрядчиком департамента градостроительства Самары: с 2011 г. общество получило подрядов на 164 млн рублей.