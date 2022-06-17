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Строительство Строительство и недвижимость

Комплексным развитием Мехзавода займется "ЭЛРИ"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО СМПФ "ЭЛРИ" выиграло аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки в первом квартале Мехзавода.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Согласно документу, предусмотрено развитие на площади 3,17 гектара. Стартовая цена торгов составляла более 2 млн рублей. Компания "ЭЛРИ" оказалась единственным участником аукциона. С ней заявлялось только ООО "Специализированный застройщик "СпецСтрой", но общество не обеспечило явку.

Согласно официальному сайту, в портфель проектов компании Шамиля Хисамутдинова входят ЖК "Кирова-Ставропольская" и ЖК "Новый Металлург" на ул. Советской. В последнее время "ЭЛРИ" активно участвует в крупных конкурсах по застройке в Самаре. В частности, организация претендовала на инвестиционный проект с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.

 По информации ИАС Seldon.Basis, компания в 2021 г. увеличила выручку на 43% - до 262,12 млн руб., чистая прибыль упала на 22% и составила 63,93 млн рублей. "ЭЛРИ" много лет является постоянным подрядчиком департамента градостроительства Самары: с 2011 г. общество получило подрядов на 164 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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