Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов. Общая сумма финансирования составит 5 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе ПМЭФ-2022.

В рамках соглашения Новикомбанк, в частности, поддержит инвестиционные проекты предприятий "Росэлектроники" по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.

При реализации инвестиционных проектов стороны договорились о следовании принципам устойчивого развития.

"Использование "зеленых" параметров расширяет возможности организаций по привлечению финансирования, благодаря как соответствующим мерам господдержки, так и специальным предложениям финансовых институтов. Новикомбанком накоплена глубокая экспертиза в области устойчивого развития, мы готовы консультировать предприятия по вопросам эффективной интеграции этого подхода при реализации инвестпроектов и предлагать особые условия кредитования для них", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

"Для промышленности необходимость улучшать свою экологическую эффективность в первую очередь связана с технологической трансформацией. Внедрение "зеленых" инноваций требует времени и финансовых вложений. Новикомбанк — наш давний надежный партнер. Благодаря поддержке банка, предприятия холдинга получают возможность модернизировать свои производственные процессы, повысить их эффективность", — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.