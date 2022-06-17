Новикомбанк профинансирует инфраструктурные проекты "Росэлектроники"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и холдинг "Росэлектроника" договорились о партнерстве в рамках реализации экологических и медицинских проектов. Общая сумма финансирования составит 5 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе ПМЭФ-2022.
В рамках соглашения Новикомбанк, в частности, поддержит инвестиционные проекты предприятий "Росэлектроники" по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.
При реализации инвестиционных проектов стороны договорились о следовании принципам устойчивого развития.
"Использование "зеленых" параметров расширяет возможности организаций по привлечению финансирования, благодаря как соответствующим мерам господдержки, так и специальным предложениям финансовых институтов. Новикомбанком накоплена глубокая экспертиза в области устойчивого развития, мы готовы консультировать предприятия по вопросам эффективной интеграции этого подхода при реализации инвестпроектов и предлагать особые условия кредитования для них", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
"Для промышленности необходимость улучшать свою экологическую эффективность в первую очередь связана с технологической трансформацией. Внедрение "зеленых" инноваций требует времени и финансовых вложений. Новикомбанк — наш давний надежный партнер. Благодаря поддержке банка, предприятия холдинга получают возможность модернизировать свои производственные процессы, повысить их эффективность", — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?