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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Приволжья — самые экологичные в России

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги экопроекта "Переплавка", благодаря которому можно сдать старый телефон в переработку. С момента запуска в ноябре 2020 года на утилизацию отправили уже 17000 устройств. Наиболее активно их сдавали жители Приволжья.

Фото: предоставлено Tele2

Экологический проект "Переплавка" призван побудить пользователей правильно утилизировать мобильные устройства и создать инфраструктуру для сбора и переработки этой категории отходов. Это первый подобный проект, запущенный оператором связи. Старые аппараты можно сдать в салонах Tele2 в 145 городах России. С момента запуска проекта Tele2 отправила в переработку 17000 собранных устройств общей массой 1,5 тонны. Больше всего телефонов сдали жители Приволжья, на втором месте — жители Северо-Запада, на третьем — Урала.

Tele2 принимает ставшие ненужными телефоны в трех крупнейших городах области: Самара, Сызрань и Тольятти. Из устройств, отправленных самарцами на утилизацию, 20% приходится на смартфоны и 80% на кнопочные модели. В переработке наиболее часто оказываются смартфоны брендов Samsung, Nokia, BQ, которые, как правило, не подлежат ремонту и восстановлению.

Сплавить телефон "по другим правилам" могут все, кому не безразличны проблемы окружающей среды. Старый гаджет нужно принести в один из салонов Tele2, участвующий в акции, и заполнить соглашение. Главное условие — у аппарата должно быть сохранено название модели и идентификационный код IMEI. Адреса салонов можно узнать на сайте проекта.

Все собранные аппараты Tele2 отправляет в корпорацию "Экополис" — единственный в России комплекс заводов по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. В результате переработки до 95% компонентов входящего сырья возвращается в производство в виде вторичных материалов. По оценке экспертов "Экополиса", из железа в составе телефонов, собранных в рамках "Переплавки", можно было бы сделать 20 автомобильных капотов, а из пластика — 64 бампера. Как утилизируются телефоны, можно увидеть в коротком ролике.

Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора. По данным исследователей Плимутского университета, в среднем один смартфон содержит 55 г пластика, 33 г железа, 13 г кремния, 7 г хрома и небольшие количества других веществ, в том числе 90 мг серебра и 36 мг золота. Оказавшись в почве или воде, металлы и их соединения накапливаются до определенной концентрации и становятся вредными для окружающей среды и здоровья человека. Прежде всего это хром (содержится в покрытиях), литий (в литий-ионном аккумуляторе), свинец и медь (в микросхемах).

Как заявляют эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН (UNITAR), доля мобильных телефонов и других малогабаритных гаджетов в общей массе электронного лома составляет 8%. Электронные отходы представляют собой один из наиболее быстро растущих потоков физических отходов. Объем образования таких отходов на свалках стран СНГ и Грузии в 2010–2020 гг. увеличился на 50% и составил 8,7 кг на душу населения. Уровень сбора электронных отходов в России очень низок и составляет всего 2,5%.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

"Исследования показывают, что более половины покупателей в России готовы поменять свои потребительские привычки, если это уменьшит негативное влияние на окружающую среду. "Переплавка" дает жителям России такую возможность. Сдать старый телефон в один из наших салонов для дальнейшей переработки может любой пользователь — совсем не обязательно быть клиентом Tele2. Для этого мы создали удобную инфраструктуру: Tele2 оборудовала сотни салонов связи специальными боксами для сбора отработавших гаджетов. Мы продолжим расширять географию проекта и включать в него новые города, чтобы пользователи мобильных устройств из разных уголков страны могли позаботиться об окружающей среде".

Игорь Сидоров, генеральный директор корпорации "Экополис":

"Помимо создания удобной инфраструктуры для раздельного сбора отслуживших гаджетов наш совместный с Tele2 экологический проект имеет важное просветительское значение. Согласно исследованию, проведенному нашим партнером в прошлом году, 19% участников проекта ранее не знали о необходимости специально утилизировать отслужившую электронную технику, но, узнав об этом, теперь готовы вовлекать в программу своих знакомых. Поэтому мы уверены, что количество людей, стремящихся снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет правильной утилизации гаджетов, будет только расти. Кроме того, такое взаимодействие населения и крупного бизнеса — прекрасный пример построения экономической модели замкнутого цикла, соответствующей принципам ресурсосбережения. Сейчас это главный тренд развития экономики во всем мире".

Гид потребителя

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