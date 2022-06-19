"Крылья Советов" продлили контракты со всем тренерским штабом

Футбольный клуб "Крылья Советов" заключил новые соглашения заключены со всем тренерским штабом Игоря Осинькина: Арсеном Папикяном, Михаилом Семерней, Виктором Гаусом, Сергеем Булатовым и Владимиром Зеленовским.

Напомним, ранее губернатор Самарской области соолбщил, что "Крылья Советов" продлили контракт с главным тренером команды Игорем Осинькиным до конца сезона 2024/25.

"Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с "Крыльями Советов". Именно Игорь Витальевич Осинькин — конструктор наших побед. Он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер-лиги, в которую влюбились болельщики "Крыльев Советов" и любители футбола из других регионов нашей страны. Поздравляю всех болельщиков "Крыльев Советов" с этим главным кадровым решением нашего клуба, — отметил Дмитрий Азаров.