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Футбол Спорт

"Крылья Советов" продлили контракты со всем тренерским штабом

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Крылья Советов" заключил новые соглашения заключены со всем тренерским штабом Игоря Осинькина: Арсеном Папикяном, Михаилом Семерней, Виктором Гаусом, Сергеем Булатовым и Владимиром Зеленовским.

Напомним, ранее губернатор Самарской области соолбщил, что "Крылья Советов" продлили контракт с главным тренером команды Игорем Осинькиным до конца сезона 2024/25.

"Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с "Крыльями Советов". Именно Игорь Витальевич Осинькин — конструктор наших побед. Он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер-лиги, в которую влюбились болельщики "Крыльев Советов" и любители футбола из других регионов нашей страны. Поздравляю всех болельщиков "Крыльев Советов" с этим главным кадровым решением нашего клуба, — отметил Дмитрий Азаров.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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