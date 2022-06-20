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Россельхозбанк и Фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк и Фонд Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает информационное взаимодействие и совместную организацию и проведение мероприятий. Подписи под документом поставили председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Россельхозбанк давно и плодотворно работает с командой Фонда Росконгресс. На этот раз мы сделали площадку "ВиноГрад" для эксклюзивного общения всех, кто занимается виноделием, задумывается об инвестициях в этот привлекательный бизнес или просто является ценителем вина. Обычно такой взаимовыгодный формат называется win-win. А на нашей площадке "ВиноГрад" — это ещё и wine-wine. Подписание соглашения — логичное продолжение нашего сотрудничества и демонстрация обоюдного стремления к более активному продвижению российского вина, фермерских продуктов и всего агрокомплекса", — прокомментировал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

"Площадка "ВиноГрад" — это незаменимый опыт и полезное общение для всех, кто занимается виноделием, задумывается об инвестициях в этот красивый бизнес или просто ценит вино. Мы благодарим Россельхозбанк за решение выступить не просто партнером, а соорганизатором этого проекта. Банк, безусловно, обладает уникальной экспертизой, и я считаю, что нам вместе удалось оказаться в авангарде и создать уникальный формат", — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Соглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных конгрессных, выставочных, культурно-массовых мероприятий как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности, форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций, концертов, фестивалей и пр., а также проведение кампаний рекламного и информационного характера.

В рамках деловых сессий "ВиноГрада" актуальные темы обсудят производители вина, регуляторы рынка, рестораторы, сомелье, представители государства и компаний-дистрибьюторов.

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