Россельхозбанк и Фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Россельхозбанк и Фонд Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает информационное взаимодействие и совместную организацию и проведение мероприятий. Подписи под документом поставили председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
"Россельхозбанк давно и плодотворно работает с командой Фонда Росконгресс. На этот раз мы сделали площадку "ВиноГрад" для эксклюзивного общения всех, кто занимается виноделием, задумывается об инвестициях в этот привлекательный бизнес или просто является ценителем вина. Обычно такой взаимовыгодный формат называется win-win. А на нашей площадке "ВиноГрад" — это ещё и wine-wine. Подписание соглашения — логичное продолжение нашего сотрудничества и демонстрация обоюдного стремления к более активному продвижению российского вина, фермерских продуктов и всего агрокомплекса", — прокомментировал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
"Площадка "ВиноГрад" — это незаменимый опыт и полезное общение для всех, кто занимается виноделием, задумывается об инвестициях в этот красивый бизнес или просто ценит вино. Мы благодарим Россельхозбанк за решение выступить не просто партнером, а соорганизатором этого проекта. Банк, безусловно, обладает уникальной экспертизой, и я считаю, что нам вместе удалось оказаться в авангарде и создать уникальный формат", — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Соглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных конгрессных, выставочных, культурно-массовых мероприятий как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности, форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций, концертов, фестивалей и пр., а также проведение кампаний рекламного и информационного характера.
В рамках деловых сессий "ВиноГрада" актуальные темы обсудят производители вина, регуляторы рынка, рестораторы, сомелье, представители государства и компаний-дистрибьюторов.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?