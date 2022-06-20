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Россельхозбанк на ПМЭФ: к 2030 году АПК станет самой привлекательной отраслью для IT

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рост инвестиционной привлекательности АПК и развитие отрасли в сторону высоких технологий делает сельское хозяйство магнитом для квалифицированных и амбициозных IT-специалистов. Такую точку зрения высказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова на сессии "Цифровизация бизнеса в эпоху неопределённости" на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"За последние пять лет степень цифровизации АПК России выросла в 20 раз. Сейчас наша страна обладает собственной базой запатентованных интеллектуальных решений и рядом конкурентных преимуществ. Надо продолжать инвестировать в автономные устройства для сбора урожая, Big Data для развития генетики и селекции, выведение сортов высокопродуктивных, устойчивых к климату и вредителям семян, новые средства защиты растений, удобрения. Мы как профильный банк работаем с подавляющим большинством агротехстартапов, помогаем им выйти на рынок через самую обширную базу клиентов в АПК. У нас есть целый агроклуб инвесторов, которые формируют успех отрасли", — сказала Елена Батурова.

По оценке РСХБ, технологическое будущее отрасли — за open-source решениями, то есть такими, чей код находится в открытом доступе. В результате к совершенствованию продукта могут подключаться все желающие.

В частности, такой подход очень полезен для малого и микробизнеса, которому по определению сложнее, с финансовой и трудовой точек зрения, заниматься разработкой IT-решений с нуля.

Точкой роста Елена Батурова считает рост квалификации IT-специалистов и их переток из других отраслей экономики в АПК.

"За счёт интенсивного развития, востребованности и эффекта сравнительно низкой базы АПК предоставляет IT-специалистов практически неограниченные возможности для проявления своих талантов и занятия ниш на рынке. Задача — помочь специалистам разглядеть эти возможности, избавиться от стереотипов. Для этого мы проводим хакатоны, IT-конференции. Верю, что к 2030 году IT-специалисты будут мечтать не о разработке компьютерных игр, а о творческой реализации в сельском хозяйстве", — сказала Елена Батурова.

В 2020 году Россельхозбанк запустил первую в мире экосистему для аграриев Своё Фермерство. Она объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. За 2021 год число пользователей B2B-платформы выросло в 10 раз, до 1 млн человек, также в 10 раз до 1 млн увеличилось количество представленных товаров на аграрном маркетплейсе экосистемы. Важными вехами стали выход на платформу почти всех отечественных производителей сельхозтехники и запуск 10 новых цифровых агросервисов для АПК.

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