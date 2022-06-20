Еще одному ребенку оторвало палец на карусели в Самарской области

В пятницу, 17 июня, двухлетняя девочка получила травму, когда каталась на карусели в Похвистнево. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел на детской площадке на ул. Мичурина. Ребенка доставили в больницу с травматической ампутацией первой фаланги третьего пальца правой кисти.

Похвистневская межрайонная прокуратура начала проверку.

Следователи считают, что не было обеспечено безопасного функционирования детского игрового оборудования. 19 июня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, 12 июня аналогичный случай произошел в Сызрани. Там пострадал трехлетний ребенок. В связи с этим также возбудили уголовное дело.