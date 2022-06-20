Клаус Рудольф: "Там, куда ты смотришь"

Самарский областной художественный музей представляет выставку мастера международной постановочной фотографии Клауса Рудольфа (Штутгарт). Куратором выставки выступил Самарский фотограф Олег Давыдов.

Направление, в котором работает художник, развилось из театральной фотографии, из изображения сцен пьес. Отделившись, постановочное фото стало играть свои роли, рассказывать свои собственные истории, ставить свои постановки, используя модные цитаты и аллюзии на художественные образы, а также современные технические возможности. К таким мастерам художественной фотографии относятся Синди Шерман, Урс Люти, Дуэйн Михалс, Пьер и Жиль, Ник Никосия.

Клаус Рудольф начинал в Баден-Вюртемберге как рекламный фотограф, который вскоре стал востребован. Для своих художественных фото он использовал реквизит, костюмы и грим и вскоре нашел свою безошибочную, уникальную манеру, которую он последовательно поддерживает в течение десятилетий до сегодняшнего дня, украшая бесчисленные международные выставки своими преимущественно широкоформатными фотографическими работами.

Работы Клауса Рудольфа — это не фотографии, а провокация. Зная, что это не фотомонтаж, можно потерять сознание в поисках ответа — как это возможно?! Каждая работа Рудольфа ближе к работам чрезвычайно барочного кинорежиссера Кена Рассела или диалектического и упивающегося образами Федерико Феллини, чем к фотографии. В построении композиции, в организации пространства для Клауса нет мелочей. Он предельно внимателен к точному положению каждой фигуры, жесту, складкам в одежде, правильному взгляду, точному выражению лица, выполненному к моменту щелчка затвора. В настроении, которое застыло в каждой детали. Столь же необычным, внезапным может показаться бесконечное количество деталей, безукоризненно дополняющих каждый кадр, каждая из которых так подробно и тщательно представлена, так искусно самостоятельна, как будто это фрагмент из фильма.

Рассматривая работы Клауса Рудольфа, невольно задаешься вопросом — должно ли искусство сталкиваться с генетическими, реликтовыми вопросами кино? Правильно ли считать художника единственным автором произведения? Или все же он всего лишь связующий фактор всех видимых элементов?