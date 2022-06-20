Клаус Рудольф: "Там, куда ты смотришь"

Самарский областной художественный музей представляет выставку мастера международной постановочной фотографии Клауса Рудольфа (Штутгарт). Куратором выставки выступил Самарский фотограф Олег Давыдов.
Направление, в котором работает художник, развилось из театральной фотографии, из изображения сцен пьес. Отделившись, постановочное фото стало играть свои роли, рассказывать свои собственные истории, ставить свои постановки, используя модные цитаты и аллюзии на художественные образы, а также современные технические возможности. К таким мастерам художественной фотографии относятся Синди Шерман, Урс Люти, Дуэйн Михалс, Пьер и Жиль, Ник Никосия.
Клаус Рудольф начинал в Баден-Вюртемберге как рекламный фотограф, который вскоре стал востребован. Для своих художественных фото он использовал реквизит, костюмы и грим и вскоре нашел свою безошибочную, уникальную манеру, которую он последовательно поддерживает в течение десятилетий до сегодняшнего дня, украшая бесчисленные международные выставки своими преимущественно широкоформатными фотографическими работами.
Работы Клауса Рудольфа — это не фотографии, а провокация. Зная, что это не фотомонтаж, можно потерять сознание в поисках ответа — как это возможно?! Каждая работа Рудольфа ближе к работам чрезвычайно барочного кинорежиссера Кена Рассела или диалектического и упивающегося образами Федерико Феллини, чем к фотографии. В построении композиции, в организации пространства для Клауса нет мелочей. Он предельно внимателен к точному положению каждой фигуры, жесту, складкам в одежде, правильному взгляду, точному выражению лица, выполненному к моменту щелчка затвора. В настроении, которое застыло в каждой детали. Столь же необычным, внезапным может показаться бесконечное количество деталей, безукоризненно дополняющих каждый кадр, каждая из которых так подробно и тщательно представлена, так искусно самостоятельна, как будто это фрагмент из фильма.
Рассматривая работы Клауса Рудольфа, невольно задаешься вопросом — должно ли искусство сталкиваться с генетическими, реликтовыми вопросами кино? Правильно ли считать художника единственным автором произведения? Или все же он всего лишь связующий фактор всех видимых элементов?
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.