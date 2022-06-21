В Самаре пройдет очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей

С 22 июня по 2 июля 2022 года ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей части Верхней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В связи с этим будет ограничена подача горячей воды организациям и предприятиям, расположенным в границах улиц: ул. Советской Армии — ул. Гагарина — ул. 22 Партсъезда — ул. Черемшанская — ул. Алма-Атинская — ул. Олимпийская — ул. Боярова — ул. Береговая — пр. Кирова — ул. Кирова — ул. Промышленности.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону 279-78-52 и 279-79-79.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме.