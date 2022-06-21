В Самарской области дорогу к трем селам ремонтируют методом холодной регенерации

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в нормативное состояние приводят 16 км межмуниципальной автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково.
Дорога связывает три сельских поселения и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.
"Долго мы ждали этого проекта, когда он воплотится в жизнь. Восстанавливается дорога от центральной "Урал — Муханово", идет на Садгород, с Садгорода на Чернигово, с Чернигова в Марково. Предыдущий ремонт был очень давно. Жители всех поселений ждут, когда ремонт завершится и комфортной дорогой можно будет пользоваться в полной мере", — рассказал Алексей Симонов, глава администрации сельского поселения Садгород.
Здесь же проходит школьный маршрут, поэтому инженерным мероприятиям по безопасности дорожного движения уделят особое внимание. Здесь, построят почти 2,5 км тротуаров и обновят 5 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, установят 193 дорожных знака, и 60 сигнальных столбиков, нанесут более 16,5 км разметки.
"Долгожданный ремонт, эмоции перехлестывают, ходим к друг другу по дворам, обсуждаем и очень рады, что наконец-то такой масштабный ремонт дошел до нас. Дорогой пользуюсь часто, у меня дети, в Садгороде живут. Они приезжают к нам, мы ездим к ним, у меня трое внуков, мы очень часто общаемся. На работу ездят наши мужчины, у меня муж работает в Отрадном. Мы рады за соседей, что детки теперь не будут трястись на ухабах до школы, что родители будут спокойны, эта дорога нам очень нужна, очень своевременно", — поделилась Светлана Герасимова, жительница крайнего с. Марково.
Также, по трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, следственно по дороге идет поток грузовых автомобилей. Чтобы увеличить несущую способность дорожного покрытия для проезда тяжеловесного транспорта, на двух из четырех, приводимых к нормативу участках, производят капитальный ремонт методом холодной регенерации.
"Метод холодной регенерации заключает в себе фрезерование существующего покрытия, добавление в него щебня, перемешивание с цементом, битумной эмульсией и водой, и последующую укладку полученной смеси. Это дает так называемую "бетонную плиту", новое основание толщиной в 20 см. За счет этого дорога прослужит дольше", — разъяснил Карен Фатахов, начальник участка подрядной организации.
Отметим, холодный ресайклинг делает строительство экологически более чистым и снижает стоимость работ. Фактически это безотходное производство, так как повторно используется и перерабатывается существующее основание дороги. Отпадает необходимость в утилизации строительного мусора, нужно меньше стройматериалов, сокращаются транспортные расходы на перевозку материалов.
На сегодняшний день, завершаются работы по восстановлению конструктивных слоев дорожной одежды на участках капитального ремонта автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково. На остальном протяжении ремонта выполнено фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, продолжается ремонт водопропускных труб.
Завершить все работы планируется до 1 октября текущего года. На объект заключен контракт жизненного цикла, это означает, что после окончания ремонта подрядчик будет следить за дорогой в течении 3 лет. Гарантия на верхний слой дорожного покрытия 5 лет.
Приведение в нормативное состояние дорог, внедрение современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог, развитие сферы стройматериалов, подготовка кадров — задачи, которые ставит глава региона Дмитрий Азаров.
Всего, по дорожному нацпроекту в 2022 г., в регионе предусмотрен ввод 83 объектов протяженностью 296,87 км, из них 224,53 км — автомобильные дороги регионального значения.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.