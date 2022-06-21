Из Волги у Гавриловой Поляны извлекли тело мужчины в верхней одежде

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В понедельник, 20 июня, примерно в 11:45, из Волги в районе с. Гаврилова Поляна Волжского района очевидцы извлекли тело 50-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.