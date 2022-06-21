Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 млрд рублей. Банк примет участие в стратегически важных для страны проектах по развитию отечественного судостроения, приборостроения, цифровой трансформации бизнеса и реализации ESG-проектов.

Ряд соглашений, заключенных банком, направлен на развитие российского двигателестроения и предусматривает использование инструментов господдержки.

Так, банк организует льготное финансирование проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Госкорпорацию Ростех, на сумму 12 млрд рублей. Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, которые реализуются на основе российских решений.

С петербургским предприятием "ОДК-Климов", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, Новикомбанк заключил кредитный договор на сумму 3 млрд рублей. Льготная процентная ставка предоставлена ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий.

Также Новикомбанк расширил сотрудничество с ведущими российскими предприятиями судостроительной отрасли. За счет предоставленного банком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В соответствии с новыми соглашениями Новикомбанк предоставит льготное финансирование Объединенной судостроительной корпорации и Корпорации морского приборостроения. Сумма каждого договора составляет 5 млрд рублей.

Одно из стратегически важных направлений деятельности Новикомбанка — содействие внедрению принципов устойчивого развития в промышленное производство. Благодаря заключенному соглашению с Объединенной приборостроительной корпорацией, управляющей организацией холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, "зеленый" кредитный портфель банка увеличился на 5 млрд рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.

Поддержка программ развития в регионах также находится в фокусе внимания Новикомбанка, который на форуме заключил соглашение с правительством Магаданской области. Главная цель партнерства — реализация инвестиционных проектов на территории Магаданской области.

"Мы рады внести свой вклад в развитие стратегически важных для страны проектов. Заключенные на ПМЭФ-2022 соглашения помогут нашим партнерам расширить производство, исполнить важные контракты и решить поставленные задачи. Новикомбанк обеспечивает своим клиентам максимально выгодные условия благодаря уникальному алгоритму финансирования", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В этом году 25-й Петербургский международный экономический форум посетили представители более 140 стран и территорий, а общая сумма подписанных соглашений превысила 5,6 трлн рублей.