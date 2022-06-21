Новикомбанк заключил на ПМЭФ-2022 соглашения на 30 млрд рублей

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк подписал на площадке ПМЭФ-2022 соглашения на сумму 30 млрд рублей. Банк примет участие в стратегически важных для страны проектах по развитию отечественного судостроения, приборостроения, цифровой трансформации бизнеса и реализации ESG-проектов.
Ряд соглашений, заключенных банком, направлен на развитие российского двигателестроения и предусматривает использование инструментов господдержки.
Так, банк организует льготное финансирование проектов по цифровой трансформации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Госкорпорацию Ростех, на сумму 12 млрд рублей. Средства будут предоставлены ОДК по программе льготного кредитования проектов цифровизации, которые реализуются на основе российских решений.
С петербургским предприятием "ОДК-Климов", которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, Новикомбанк заключил кредитный договор на сумму 3 млрд рублей. Льготная процентная ставка предоставлена ведущему российскому разработчику и производителю газотурбинных двигателей в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий.
Также Новикомбанк расширил сотрудничество с ведущими российскими предприятиями судостроительной отрасли. За счет предоставленного банком финансирования уже выпускаются ледоколы, гражданские суда, морская техника для освоения шельфа. В соответствии с новыми соглашениями Новикомбанк предоставит льготное финансирование Объединенной судостроительной корпорации и Корпорации морского приборостроения. Сумма каждого договора составляет 5 млрд рублей.
Одно из стратегически важных направлений деятельности Новикомбанка — содействие внедрению принципов устойчивого развития в промышленное производство. Благодаря заключенному соглашению с Объединенной приборостроительной корпорацией, управляющей организацией холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, "зеленый" кредитный портфель банка увеличился на 5 млрд рублей. Банк поддержит инвестиционные проекты предприятий холдинга по внедрению новых инженерных решений для повышения экологической эффективности производств, а также инициативы в сфере медицины.
Поддержка программ развития в регионах также находится в фокусе внимания Новикомбанка, который на форуме заключил соглашение с правительством Магаданской области. Главная цель партнерства — реализация инвестиционных проектов на территории Магаданской области.
"Мы рады внести свой вклад в развитие стратегически важных для страны проектов. Заключенные на ПМЭФ-2022 соглашения помогут нашим партнерам расширить производство, исполнить важные контракты и решить поставленные задачи. Новикомбанк обеспечивает своим клиентам максимально выгодные условия благодаря уникальному алгоритму финансирования", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
В этом году 25-й Петербургский международный экономический форум посетили представители более 140 стран и территорий, а общая сумма подписанных соглашений превысила 5,6 трлн рублей.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?