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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Первая международная специализированная выставка "SamaraProdTech" пройдет в ВК "Экспо-Волга"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выставке, которая пройдет с 26 по 28 октября 2022 года, примут участие представители российских и зарубежных компаний-производителей оборудования, ингредиентов, упаковки, вспомогательных материалов, программного обеспечения, технологий и услуг для производства, хранения и логистики пищевой продукции. Участники ознакомятся с новинками рынка, расширят географию продаж, проведут переговоры с клиентами и поставщиками, найдут новых партнеров.

Фото: samaraprodtech.ru

В выставке примут участие боле 60 отраслевых компаний, в том числе областные коллективные экспозиции России и СНГ.

В рамках выставки состоится масштабная деловая программа, где будут обсуждаться актуальные вопросы всех направлений отрасли, экспортно-импортные операции, оптимизация логистических систем, мастер-классы и презентации для узких специалистов и многое другое.

В перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области входят строительство животноводческих, зерновых комплексов. Выставка "SamaraProdTech" будет способствовать реализации этих проектов в разрезе комплексного оснащения оборудованием и вспомогательными материалами, непосредственно представленными на площадке ВК "Экспо-Волга".

На выставке планируется представить деловую программу с участием представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия, где будут обсуждаться важные моменты, связанные с модернизацией оборудования, кадровые вопросы, а также каналы сбыта готовой продукции.

Во все дни выставки посетители смогут найти ответы на самые актуальные вопросы на мероприятиях деловой программы. На конференции "Пищевая упаковка" будут обсуждаться темы создания экологичной, безопасной и востребованной упаковки, а на форуме "Халяль" — все нюансы получения сертификатов на производство и на разрешительную документацию при смешанном производстве.

В завершительный день выставки пройдет Поволжский съезд пекарей, на котором участники будут как обсуждать глобальные вопросы рынка хлебобулочных и кондитерских изделий в новых условиях, так и делиться между собой секретами и лайфхаками хлебопечения.

Выставка "SamaraProdTech" будет проходить:

Среда, 26 октября — с 10:00 до 18:00;

Четверг, 27 октября — с 10:00 до 18:00;

Пятница, 28 октября — с 10:00 до 16:00.

Вход по предварительной регистрации свободный.

По вопросам участия в выставке и деловой программе в качестве спикеров:

дирекция выставки 8 (846) 207 11 51 или заявка на участие на сайте выставки samaraprodtech.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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