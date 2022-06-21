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Стало известно, когда "НОВАТЭК" Леонида Михельсона построит завод в Самарской области "Газпром трансгаз Самара" снова стал эколидером СВГК исполнила обязательства по социальной газификации по 970 договорам Реконструкцию газопроводов, пересекающих автобан в обход Тольятти, планируется завершить до конца следующего года "Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Михаил Смирнов

Газовая отрасль ТЭК

Стало известно, когда "НОВАТЭК" Леонида Михельсона построит завод в Самарской области

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 июня, стало известно, когда в Самарской области должен появиться завод по производству сжиженного газа. Информацию озвучили на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон подписали соглашение о строительстве комплекса по производству сжиженного газа. Завод должны возвести в особой экономической зоне Тольятти. Инвестиции составят 2 млрд рублей.

Михельсон, комментируя соглашение, заявил, что считает Самарскую область родной, поскольку начинал здесь свою трудовую деятельность. Он также отметил, что поддержит строительство заправочных станций в регионе, чтобы постепенно переводить транспорт, в том числе общественный, на сжиженный природный газ. Это, в частности, должно позволить улучшить экологическую ситуацию.

Подробнее о проекте рассказал 21 июня замминистра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

"Проект уже готов. И земельный участок выделен, параметры все определены. В этом году начнется строительство данного завода. Мы полагаем, что на будущий год завод будет построен", - сообщил Олег Волков на заседании думского комитета.

Замминистра также рассказал о действующей госпрограмме по развитию рынка газомоторного топлива.

"В 2021 году программа формально была приостановлена. Это связано с тем, что не были заложены средства в областном бюджете на программу. Но в реальности программа действует. Объем реализации газа вырос в восемь раз. Количество газомоторного транспорта выросло в четыре раза. Сегодня три с половиной тысячи автомобилей на газу у нас на дорогах. Из них две тысячи принадлежат физическим лицам и полторы тысячи - предприятиям и организациям", - сообщил Олег Волков.

Депутат губернской думы Роман Балтер поинтересовался, в чем состоит необходимость производства и использования сжиженного природного газа. "У нас же есть труба", - напомнил депутат.

Как отметил Олег Волков, кроме прочего, это еще и экономически целесообразно. "Есть отдаленные районы, куда нецелесообразно "тащить трубу" - выгоднее поставлять сжиженный газ в емкостях", - отметил Волков. 

Как стало известно 21 июня, в этом году минтранс региона также направил заявки по закупке в 2022 году пассажирского транспорта, использующего компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Кроме того, сейчас на подписи у первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова находится заявка Самарской области на софинансирование строительства объектов заправки транспортных средств природным газом за счет средств федерального бюджета на 2023-2025 годы. Также закон Самарской области предусматривает установление льгот по уплате транспортного налога для организаций и физлиц при использовании сжатого природного газа.

Сжиженный природный газ (преимущественно метан) получают при охлаждении до минус 160 градусов Цельсия. Это делается для удобства хранения и транспортировки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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