Стало известно, когда "НОВАТЭК" Леонида Михельсона построит завод в Самарской области

Во вторник, 21 июня, стало известно, когда в Самарской области должен появиться завод по производству сжиженного газа. Информацию озвучили на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон подписали соглашение о строительстве комплекса по производству сжиженного газа. Завод должны возвести в особой экономической зоне Тольятти. Инвестиции составят 2 млрд рублей.

Михельсон, комментируя соглашение, заявил, что считает Самарскую область родной, поскольку начинал здесь свою трудовую деятельность. Он также отметил, что поддержит строительство заправочных станций в регионе, чтобы постепенно переводить транспорт, в том числе общественный, на сжиженный природный газ. Это, в частности, должно позволить улучшить экологическую ситуацию.

Подробнее о проекте рассказал 21 июня замминистра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

"Проект уже готов. И земельный участок выделен, параметры все определены. В этом году начнется строительство данного завода. Мы полагаем, что на будущий год завод будет построен", - сообщил Олег Волков на заседании думского комитета.

Замминистра также рассказал о действующей госпрограмме по развитию рынка газомоторного топлива.

"В 2021 году программа формально была приостановлена. Это связано с тем, что не были заложены средства в областном бюджете на программу. Но в реальности программа действует. Объем реализации газа вырос в восемь раз. Количество газомоторного транспорта выросло в четыре раза. Сегодня три с половиной тысячи автомобилей на газу у нас на дорогах. Из них две тысячи принадлежат физическим лицам и полторы тысячи - предприятиям и организациям", - сообщил Олег Волков.

Депутат губернской думы Роман Балтер поинтересовался, в чем состоит необходимость производства и использования сжиженного природного газа. "У нас же есть труба", - напомнил депутат.

Как отметил Олег Волков, кроме прочего, это еще и экономически целесообразно. "Есть отдаленные районы, куда нецелесообразно "тащить трубу" - выгоднее поставлять сжиженный газ в емкостях", - отметил Волков.

Как стало известно 21 июня, в этом году минтранс региона также направил заявки по закупке в 2022 году пассажирского транспорта, использующего компримированный (сжатый) природный газ в качестве моторного топлива в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Кроме того, сейчас на подписи у первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова находится заявка Самарской области на софинансирование строительства объектов заправки транспортных средств природным газом за счет средств федерального бюджета на 2023-2025 годы. Также закон Самарской области предусматривает установление льгот по уплате транспортного налога для организаций и физлиц при использовании сжатого природного газа.